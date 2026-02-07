Íslenski boltinn

Fót­bolta­lið Vals semur við son Alexanders Peters­son

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Alexander Petersson óskar hér syni sínum, Tómasi Blöndal-Petersson, til hamingju með samninginn við Val.
Alexander Petersson óskar hér syni sínum, Tómasi Blöndal-Petersson, til hamingju með samninginn við Val. Valur Fótbolti

Knattspyrnudeild Vals hefur gert tveggja ára samning við markmanninn Tómas Blöndal-Petersson en félagið segir frá þessu á miðlum sínum.

Tómas, sem er fæddur árið 2009, er uppalinn Valsari og einn efnilegasti markvörður landsins. Hann hefur leikið fyrir bæði U17 og U18 ára landslið Íslands, auk þess sem hann hefur fengið mínútur með meistaraflokki Vals í vetur og staðið sig vel.

Tómas er sonur handboltagoðsagnarinnar Alexanders Petersson sem kláraði sjálfur ferilinn hjá Val eftir að hafa spilað sem atvinnumaður og verið lykilmaður í íslenska handboltalandsliðinu. Móðir hans, Eivor Pála Blöndal, spilaði líka lengi með handboltaliði Vals.

Alexander spilaði síðast með Val á síðasta tímabili en á árunum 2005 til 2021 skoraði hann 725 mörk í 186 landsleikjum fyrir Ísland. Eivor Pála spilaði sjálf þrettán landsleiki fyrir Ísland.

Eldri bróðir Tómasar, hinn 21 árs gamli Lúkas Petersson, er einnig markvörður en hann spilar með TSG 1899 Hoffenheim í Þýskalandi og er að verja mark varaliðs félagins í þýsku C-deildinni á þessari leiktíð.

„Félagið er afar ánægt með að Tómas hafi ákveðið að skrifa undir sinn fyrsta samning við Val, enda er það skýr stefna félagsins að leggja ríka áherslu á þróun og uppbyggingu ungra leikmanna. Tómas hefur sýnt stöðugar framfarir, faglegt hugarfar og sterkan karakter, eiginleika sem skipta sköpum fyrir leikmenn sem stefna langt,” sagði í fréttinni á miðlum Vals.

„Við erum afar ánægð með að tryggja okkur undirskrift Tómasar. Hann er markmaður með mikla hæfileika og sterkan karakter og við höfum mikla trú á honum. Við hlökkum til að vinna áfram náið með honum og sjá hann halda áfram að þróast og bæta sig á næstu árum,” sagði Gareth Owen, tæknilegur stjórnandi knattspyrnudeildar Vals.

Besta deild karla Valur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið