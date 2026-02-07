Leeds United vann afar mikilvægan sigur gegn Nottingham Forest í fallbaráttuslag í ensku úrvalsdeildinni. Hér fyrir neðan má sjá mörkin úr leiknum, sem þjálfaranum Sean Dyche fannst alveg skelfilegt að sjá.
Liðin voru jöfn að stigum í 16. og 17. sæti fyrir leik kvöldsins, sex stigum frá fallsæti og því ljóst að sigur annars hvors liðsins hefði gífurlegt mikilvægi.
Sigur Leeds sér til þess að liðið er nú með 29 stig í 16.sæti, þremur stigum meira en Nottingham Forest og níu stigum frá fallsæti.
Þetta var sjöundi sigur Leeds á tímabilinu og sex þeirra hafa komið á heimavellinum Elland Road.
Heimamenn voru líka mun hættulegri aðilinn í gær og tóku þriggja marka forystu áður en gestirnir minnkuðu muninn í uppbótartíma. Jayden Bogle, Noah Okafor og Dominic Calwert-Lewin skoruðu mörk Leeds en Lorenzo Lucca fyrir Forest.
„Við þurftum að hrófla við liðinu á síðustu stundu [vegna meiðsla Murillo] en það er engin afsökun, þú verður samt að hafa grunnatriðin á hreinu. Þessi mörk voru alveg skelfileg, þú getur ekki gefið svona færi á þessu stigi fótboltans eins og við gerðum. Liðið sýndi mikinn karakter með því að halda áfram að berjast til leiksloka“ sagði Sean Dyche, þjálfari Nottingham Forest, við Sky Sports eftir leik.
Mörkin má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.