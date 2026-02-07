Fótbolti

Fara fögrum orðum um Ís­lendinginn unga

Aron Guðmundsson skrifar
Viktor Bjarni Daðason hefur verið að gera frábæra hluti með FC Kaupmannahöfn og hefur sömuleiðis vakið mikla athygli í Meistaradeild Evrópu með liðinu.
Blaða­menn danska miðilsins Tips­bladet spá því að ís­lenski fram­herjinn Viktor Bjarki Daða­son, leik­maður FC Kaup­manna­hafnar, muni slá al­menni­lega í gegn í dönsku úr­vals­deildinni núna á vor­mánuðunum þegar að deildin fer af stað aftur eftir hlé.

Hinn sau­tján ára gamli Viktor Bjarki hefur svo sannar­lega átt flottar inn­komu í lið FC Kaup­manna­hafnar hingað til á tíma­bilinu og meðal annars slegið hvert metið á fætur öðru með marka­skorun sinni í Meistara­deild Evrópu.

Hann á hins vegar enn eftir að byrja leik fyrir liðið í dönsku úr­vals­deildinni og ekki hefur honum tekist að skora í deildinni hingað til en blaða­menn Tips­bladet eru á því að það komi til með að breytast á næstunni.

„Viktor hefur nú þegar slegið í gegn en ég spái því að við séum aðeins búin að sjá toppinn á ísjakanum,“ segir danski blaðamaðurinn Mikkel Fuhr Niel­sen og bætir við að með meiðsli annarra sóknar­manna í liði FC Kaup­manna­hafnar í huga muni Viktor lík­legast fá mun fleiri tækifæri í byrjunar­liði liðsins. „Hann á það líka svo sannar­lega skilið þrátt fyrir að vera aðeins sau­tján ára gamall.“

