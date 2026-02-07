Blaðamenn danska miðilsins Tipsbladet spá því að íslenski framherjinn Viktor Bjarki Daðason, leikmaður FC Kaupmannahafnar, muni slá almennilega í gegn í dönsku úrvalsdeildinni núna á vormánuðunum þegar að deildin fer af stað aftur eftir hlé.
Hinn sautján ára gamli Viktor Bjarki hefur svo sannarlega átt flottar innkomu í lið FC Kaupmannahafnar hingað til á tímabilinu og meðal annars slegið hvert metið á fætur öðru með markaskorun sinni í Meistaradeild Evrópu.
Hann á hins vegar enn eftir að byrja leik fyrir liðið í dönsku úrvalsdeildinni og ekki hefur honum tekist að skora í deildinni hingað til en blaðamenn Tipsbladet eru á því að það komi til með að breytast á næstunni.
„Viktor hefur nú þegar slegið í gegn en ég spái því að við séum aðeins búin að sjá toppinn á ísjakanum,“ segir danski blaðamaðurinn Mikkel Fuhr Nielsen og bætir við að með meiðsli annarra sóknarmanna í liði FC Kaupmannahafnar í huga muni Viktor líklegast fá mun fleiri tækifæri í byrjunarliði liðsins. „Hann á það líka svo sannarlega skilið þrátt fyrir að vera aðeins sautján ára gamall.“