Viktor yngstur í sögunni til að skora Evrópumark á Nývangi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. janúar 2026 21:31 Viktor Bjarki Daðason fagnar hér sögulegu marki sínu í kvöld. EPA/Alejandro Garcia Íslenski framherjinn Viktor Bjarki Daðason heldur áfram að koma nafni sínu í sögubækur Meistaradeildarinnar í fótbolta. Viktor Bjarki kom FC Kaupmannahöfn yfir á móti Barcelona á nýja Nývangi í kvöld og sló með því meira en 66 ára gamalt met. Markið hans má sjá hér fyrir neðan. Viktor er aðeins sautján ára og 212 daga gamall í dag og hann er nú orðinn sá yngsti í sögunni til að skora Evrópumark á Nývangi. Viktor bætti met Paolo Ferrario sem var 17 ára og 269 daga gamall þegar hann skoraði á leikvanginum 25. nóvember 1959. Ferrario, þá leikmaður AC Milan, skoraði mark síns liðs í 5-1 tapi á móti Barcelona en hann minnkaði þá muninn í 3-1. Viktor kom FCK í 1-0 í upphafi leiks en Barcelona snéri við leiknum í seinni hálfleik og tyggði sér öruggan sigur. 17y 212d - Viktor Dadason has become the youngest ever major European scorer at Camp Nou, breaking Paolo Ferrario's record set in November 1959 for Milan (17y 269d). Fearless. pic.twitter.com/lvlCu46B8w— OptaJoe (@OptaJoe) January 28, 2026 Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Ísland - Slóvenía 39-31 | Strákarnir okkar eru á leið í undanúrslit Handbolti Danir verða mótherjar Íslands í undanúrslitunum Handbolti Áfall fyrir Króata Dags skömmu fyrir úrslitastundu Handbolti Sauð á Degi sem lét þá sem ráða heyra það Handbolti Dagur og lærisveinar í undanúrslit og sendu Ísland niður í annað sætið Handbolti „Hún er í afneitun“ Sport Haukur í hópnum gegn Slóvenum Handbolti Daninn leggur orð í belg eftir gagnrýni Dags og Gísla Þorgeirs Handbolti Alfreð stýrði Þjóðverjum inn í undanúrslitin á EM Handbolti Ísland á þrjá af fjórum þjálfurum í undanúrslitunum á EM Handbolti Fleiri fréttir Viktor yngstur í sögunni til að skora Evrópumark á Nývangi Sjáðu Viktor skora hjá Barcelona fyrir framan landsliðsþjálfarann Í beinni: Lokaumferðin í Meistaradeildinni Mættu með snjóinn með sér til Madrid Allt undir á lokakvöldi: Sex ensk lið gætu farið beint í 16-liða úrslit Varafyrirliða FH sagt að finna sér nýtt félag Víkingur og Valur mætast í úrslitum Reykjavíkurmótsins Hlín á láni til Fiorentina FH selur Sigurð Bjart til Spánar Sjáðu laglega afgreiðslu hins sjóðheita Barrys Sjóðheitur Dorgu frá í um tíu vikur Börsungar ósáttir eftir að PSG náði táningi frá þeim Barry bjargaði stigi fyrir Everton Berglind Björg ólétt Fram fær liðsstyrk úr Mosó og markvörðurinn framlengir Kristall snýr aftur „þroskaðri og fullorðnari“ Sagðir borga 200 milljónir fyrir Kristal Mána Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár Sjáðu draumamark Dorgu og öll hin í sigri United á Arsenal Hákon í leikbanni og Lille steinlá á heimavelli Orri sneri aftur eftir meiðsli Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal Sjáðu Yamal skora „besta mark tímabilsins“ Tókst bara að jafna gegn tíu mönnum í toppslagnum Logi skoraði sjálfsmark í sigri Mikael Egill fagnaði endurkomusigri Aston Villa lifði af orrahríð fyrir norðan og náði Manchester City Heiðdís leggur skóna á hilluna Hlín utan hóps er Lehmann kom að marki í fyrsta leik Estevao með mark og stoðsendingu gegn lánlausu Palace liði Sjá meira