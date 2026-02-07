Enski boltinn

Dag­skráin í dag: Risa dagur í enska boltanum

Aron Guðmundsson skrifar
Frá leik Manchester United og Tottenham fyrr á tímabilinu
Frá leik Manchester United og Tottenham fyrr á tímabilinu

Það þarf engum að láta sér leiðast í dag. Það er spilað í enska boltanum frá hádegi og fram á kvöld, sjö leikir á dagskrá og dagurinn hefst á afar spennandi viðureign.

Það er klukkan hálf eitt sem leikur Manchester United og Tottenham hefst á Old Trafford í beinni útsendingu á Sýn Sport. Það er Gummi Ben sem lýsir leiknum.

Það hefjast svo fimm leikir í deildinni klukkan þrjú og verður fylgst með öllu því helsta sem gerist í þeim leikjum í Doc Zone sem er stýrt af Hjörvari Hafliðasyni á Sýn Sport.

Þá er einnig hægt að fylgjast með einum leik í einu vilji maður bara sjá sitt lið. Topplið Arsenal tekur á móti Sunderland á Emirates leikvanginum í leik sem er sýndur á Sýn Sport 2.

Bournemouth og Aston Villa mætast svo í leik sem sýndur verður á Sýn Sport 3. Botnlið Wolves tekur svo á móti Chelsea á Sýn Sport 4, Burnley tekur á móti West Ham á Turf Moor á Sýn Sport 5 og á Sýn Sport 6 mætast Fulham og Everton á Craven Cottage.

Veislan heldur svo áfram með kvöldleik Newcastle United og Brentford á Sýn Sport og hefst sá leikur klukkan hálf sex.

Þá er einnig sýnt beint frá tveimur leikjum í ensku B-deildinni á Sýn Sport Viaplay. Klukkan hálf eitt tekur Derby County á móti Ipswich Town og klukkan þrjú mæta lærisveinar Frank Lampard til leiks og taka á móti Oxford. Klukkan hálf sex verður svo sýnt beint frá leik í þýsku úrvalsdeildinni á milli Borussia Mönchengladbach og Bayer Leverkusen og fljótlega að þeim leik loknum tekur Darmstadt 98 á móti Kaiserslauten í þýsku B-deildinni.

