Rannsókn áfram í fullum gangi þrátt fyrir úrskurðina Árni Sæberg skrifar 6. febrúar 2026 12:15 Konan lést í Vestmannaeyjum á miðvikudag í síðustu viku. Vísir/Ívar Fannar Rannsókn Lögreglunnar á Suðurlandi á andláti á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum er enn í fullum gangi, þrátt fyrir úrskurð Landsréttar þar sem gæsluvarðhaldskröfum var hafnað. Bráðabirgðaniðurstaða krufningar liggur fyrir. Líkt og greint var frá í gær hafnaði Landsréttur kröfu lögreglunnar um gæsluvarðhald yfir tveimur tveimur konum sem starfa á Hraunbúðum, sem handteknar voru á mánudag í tengslum við rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri í síðustu viku. „Við fórum fram á gæsluvarðhald í byrjun viku og fengum höfnun á því. Við höldum rannsókninni bara áfram og í kjölfarið á því þá urðum við að breyta áherslum og leggja mikla áherslu á framburði og annað. Það hefur mikil vinna verið í gangi þessa vikuna og þessi úrskurður sem kemur í gær, hann kom okkur þannig séð ekki óvart. Við vorum eingöngu að óska eftir varðhaldi þar til í dag," segir Jón Gunnar Þórhallsson, yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Suðurlandi, í samtali við Vísi. Tjáir sig ekki um hvort konurnar séu komnar aftur til starfa Skýrslutökur hafi haldið áfram alla vikuna og þeim verði haldið áfram. Jón Gunnar segir það ekki vera hans að segja hvort konurnar tvær séu komnar aftur til starfa. Þá segir hann að krufningu sé lokið og lögregla hafi fengið bráðabirgðaniðurstöður hennar afhentar. Hann geti ekki tjáð sig um niðurstöðurnar að svo stöddu. Rannsókn á andláti í Hraunbúðum í Eyjum Lögreglumál Vestmannaeyjar