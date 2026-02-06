Enski boltinn

Sakar Arsenal um virðingar­leysi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Liam Rosenior, knattspyrnustjóri Chelsea, var ekki bara ósáttur út í Arsenal heldur lét hann Joao Pedro einnig heyra það eftir leik.
Liam Rosenior, aðalþjálfari Chelsea, viðurkenndi að hann hefði misst stjórn á skapi sínu gagnvart leikmönnum Arsenal vegna þess sem hann telur vera virðingarleysi gagnvart liði sínu fyrir seinni undanúrslitaleikinn í Carabao-bikarnum á þriðjudag.

Myndavélar Sky Sports náðu myndum af þjálfara Chelsea í hörðum orðaskiptum við heimamenn á vellinum á Emirates Stadium fyrir leik, þar sem hann sakaði þá um að fara inn á vallarhelming Chelsea.

Lið taka venjulega sinn helming vallarins til upphitunar og Rosenior sýndi á sér hlið sem hingað til hefur ekki sést á meðan hann hefur verið við stjórnvölinn, þegar hann kvartaði við skytturnar yfir því að brjóta „siðareglur" fótboltans.





„Þegar þú hitar upp hefur þú þinn helming og hitt liðið sinn helming,“ sagði hann. „Á því augnabliki fannst mér ekki rétt hvar þeir voru að athafna sig. Þeir voru að trufla upphitun strákanna minna,“ sagði Liam Rosenior.

„Svo ég bað þá, kannski ekki kurteislega, um að halda sig á sínum vallarhelmingi. Ég er ekki hér til að leika einhverja sálfræðileiki, þetta snýst bara um það sem mér finnst vera rétt og virðingarfyllst,“ sagði Rosenior.

„Það eru ákveðnar siðareglur í fótbolta. Ég á ekkert sökótt við neinn hjá Arsenal. Það var bara á því augnabliki sem mér fannst liðinu mínu ekki sýnd virðing,“ sagði Rosenior.

Chelsea tapaði leiknum 1-0 með marki sem fyrrverandi leikmaður þeirra, Kai Havertz, skoraði á sjöundu mínútu uppbótartíma og sendi Arsenal til Wembley með 4-2 samanlögðum sigri.

