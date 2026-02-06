Sakar Arsenal um virðingarleysi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 6. febrúar 2026 11:02 Liam Rosenior, knattspyrnustjóri Chelsea, var ekki bara ósáttur út í Arsenal heldur lét hann Joao Pedro einnig heyra það eftir leik. Getty/ Clive Mason Liam Rosenior, aðalþjálfari Chelsea, viðurkenndi að hann hefði misst stjórn á skapi sínu gagnvart leikmönnum Arsenal vegna þess sem hann telur vera virðingarleysi gagnvart liði sínu fyrir seinni undanúrslitaleikinn í Carabao-bikarnum á þriðjudag. Myndavélar Sky Sports náðu myndum af þjálfara Chelsea í hörðum orðaskiptum við heimamenn á vellinum á Emirates Stadium fyrir leik, þar sem hann sakaði þá um að fara inn á vallarhelming Chelsea.Lið taka venjulega sinn helming vallarins til upphitunar og Rosenior sýndi á sér hlið sem hingað til hefur ekki sést á meðan hann hefur verið við stjórnvölinn, þegar hann kvartaði við skytturnar yfir því að brjóta „siðareglur“ fótboltans. "In that moment I didn't think it was right where they were operating" 🗣️Liam Rosenior explains his exchange with Arsenal staff on the touchline whist both sides were warming up 🔵 pic.twitter.com/cgsstW8H8b— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 5, 2026 „Þegar þú hitar upp hefur þú þinn helming og hitt liðið sinn helming,“ sagði hann. „Á því augnabliki fannst mér ekki rétt hvar þeir voru að athafna sig. Þeir voru að trufla upphitun strákanna minna,“ sagði Liam Rosenior.„Svo ég bað þá, kannski ekki kurteislega, um að halda sig á sínum vallarhelmingi. Ég er ekki hér til að leika einhverja sálfræðileiki, þetta snýst bara um það sem mér finnst vera rétt og virðingarfyllst,“ sagði Rosenior.„Það eru ákveðnar siðareglur í fótbolta. Ég á ekkert sökótt við neinn hjá Arsenal. Það var bara á því augnabliki sem mér fannst liðinu mínu ekki sýnd virðing,“ sagði Rosenior.Chelsea tapaði leiknum 1-0 með marki sem fyrrverandi leikmaður þeirra, Kai Havertz, skoraði á sjöundu mínútu uppbótartíma og sendi Arsenal til Wembley með 4-2 samanlögðum sigri. Sky footage shows the Arsenal staff member who annoyed Liam Rosenior by venturing over the half-way line to “affect” Chelsea’s warm-up and ‘show disrespect’. #afc #cfc Watch here: https://t.co/2YTITxaWIA pic.twitter.com/Iu0L8uNhhS— Sam Blitz (@SamBIitz) February 5, 2026 Enski boltinn Arsenal FC Chelsea FC Mest lesið Skoða stækkun typpa í skíðastökki Sport Missir af Ólympíuleikunum af því að móður hennar var rænt Sport JD Vance með þrjú hundruð öryggisverði á Ólympíuleikunum Sport Casemiro í viðtali við Sýn Sport: „Hann veit hvernig stuðningsmenn vilja spila“ Enski boltinn Fyrrum leikmaður Aftureldingar og Fram á forsíðu fræga sundfatablaðsins Fótbolti Fær ekki að keppa á Ólympíuleikunum af því að hún er kona Sport Útskrifast úr Verzló og heldur út í atvinnumennsku: „Rétt skref fyrir mig“ Handbolti „Fannst ég mjög ryðgaður ef ég á að vera alveg hreinskilinn“ Sport Segir íslensk félög búin að eyða meira en milljarði í erlenda leikmenn í vetur Körfubolti Sjáðu Dag Sig taka „Purple Rain“ með Prince á rafmagnsgítar Handbolti Fleiri fréttir Sakar Arsenal um virðingarleysi Leicester missir sex stig og er í mikilli hættu á að falla annað árið í röð Arne Slot: Jérémy Jacquet er gríðarlegt efni Casemiro í viðtali við Sýn Sport: „Hann veit hvernig stuðningsmenn vilja spila“ Skilur ekki af hverju Guéhi má ekki spila úrslitaleikinn Liverpool seinkaði komu Jeremy Jacquet af ásettu ráði Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik Mikil óvissa uppi varðandi Guardiola Enginn Ásgeir í öflugri einkadeild Seðlabankans Á Man. City séns? „Þetta rokkar allt of mikið hjá þeim“ Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Guardiola segir að pressan sé á eyðsluseggjunum í deildinni Chelsea fann aldrei glufu og Arsenal fer á Wembley Andri aftur með og loksins vannst sigur Enginn vill efnilega Liverpool-manninn Afar rólegur lokadagur félagaskiptagluggans Vilja banna krökkum að skalla boltann í fótbolta Chelsea tók fyrirliða Strasbourg til baka Tottenham vann Arsenal í baráttu um skoskan táning Sláin inn í þægilegum sigri Sunderland Mateta fer ekki til Mílanó Kvennalið Arsenal vann sér inn meira en 280 milljónir króna Szoboszlai segir að framtíð hans hjá Liverpool sé „ekki í hans höndum“ Liverpool keypti varnarmann fyrir tíu milljarða en fær hann ekki fyrr en í sumar Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Vondar fréttir úr herbúðum Arsenal sem skoðar markaðinn Manchester City glutraði niður tveggja marka forystu Aston Villa tapaði gegn tíu mönnum Brentford Sesko tryggði þriðja sigurinn í röð Sjáðu tvennuna hjá Ekitike, endurkomu Chelsea og öll mörkin úr enska í gær Sjá meira