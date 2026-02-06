Brittany Mahomes prýðir forsíðu netútgáfu sundfatablaðs Sports Illustrated en blaðið fær íþróttakonur til að sitja fyrir í sundfatnaði.
Brittany er þekktust í Bandaríkjunum fyrir að vera eiginkona Patrick Mahomes, leikstjórnanda Kansas City Chiefs og meðeigandi kvennafótboltafélagsins Kansas City Current.
Ásamt Brittany eru aðrar eiginkonur og kærustur íþróttamanna á forsíðunni, þær Christen Goff, Haley Cavinder, Ronika Love, Claire Kittle og Normani.
Sports Illustrated lýsir henni sem „áhugakonu um heilsu og vellíðan, löggiltum einkaþjálfara og frumkvöðli í líkamsrækt.“
Við hér heima á Íslandi könnumst við hana frá sumrinu 2017. Brittany, þá Brittany Matthews, kom til Íslands til að spila fótbolta með Aftureldingu/Fram í 2. deildinni.
Meðal leikmanna liðsins var íslenski landsliðsmarkvörðurinn Cecilía Rán Rúnarsdóttir þá kornung að stíga sín fyrstu skref í meistaraflokki.
Brittany gekk til liðs við félagið í júlí og skoraði tvö mörk í fimm leikjum á sínu eina tímabili. Afturelding/Fram vann deildina og tryggði sér sæti í 1. deild kvenna. Hún fékk ekki nýjan samning og hætti síðan í atvinnumennsku.
Veturinn á eftir varð verðandi eiginmaður hennar, Patrick Mahomes, leikmaður í NFL-deildinni og árið eftir sló hann í gegn. Hann hefur unnið NFL-titilinn þrisvar og er í hópi bestu leikmanna deildarinnar.
Brittany er fyrrverandi atvinnumaður í fótbolta en hún er nú þriggja barna móðir. Í grein sinni í Sports Illustrated lagði hún áherslu á mikilvægi kvennaíþrótta.
„Að fá að taka þátt í íþróttinni og virkilega hjálpa til við að efla kvennaíþróttir er eitthvað sem ég hef mikla ástríðu fyrir,“ sagði Mahomes í viðtali við Sports Illustrated.
„Þannig að það er ofboðslega flott að taka þátt í KC Current og byggja upp sigurmenningu hér og setja í raun staðalinn og viðmiðið fyrir kvennaíþróttir. Svo að taka þátt og vekja meiri spennu í kringum NWSL og hjálpa til þegar ég get með þann vettvang sem ég hef og bara að styrkja íþróttakonur í kvennaknattspyrnu er eitthvað sem ég er mjög spennt fyrir.“
Brittany vonast einnig til að geta veitt konum innblástur, sérstaklega eftir barnsburð, til að finna fyrir sjálfsöryggi og hugsa vel um líkama sinn.
Börn Brittany og Patricks eru dóttirin Sterling Skye (fædd í febrúar 2021), sonurinn Patrick „Bronze“ Lavon III (fæddur í nóvember 2022), og dóttirin Golden Raye (fædd í janúar 2025).