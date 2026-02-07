Innlent

Skriður kominn á tuttugu ára gömul á­form um nýjan golf­völl á Álfta­nesi

Kjartan Kjartansson skrifar
Svona gæti nýr golfvöllur á Norðurnesi Álftaness litið út. Gert er ráð fyrir honum á skipulagi á ljósgrænmerktu svæðunum á myndinni.
Svona gæti nýr golfvöllur á Norðurnesi Álftaness litið út. Gert er ráð fyrir honum á skipulagi á ljósgrænmerktu svæðunum á myndinni. Vísir/Sara

Nýr golfvöllur á norðanverðu Álftanesi er hluti af tillögu um framtíðarskipulag svæðisins sem er í forkynningu. Formaður Golfklúbbs Álftaness segir enn langt í að hann flytji á nýjan völl en vonast til að hann verði tilbúinn áður en klúbburinn þarf að yfirgefa þann gamla.

Rúm tuttugu ár eru frá því hugmyndir um nýjan golfvöll á Norðurnesi á Álftanesi komu fram. Hann á að koma í stað þess sem Golfklúbbur Álftaness hefur rekið síðasta tæpa aldarfjórðunginn sunnar á Álftanesi.

Nú er skriður kominn á hugmyndirnar þar sem tillögur að framtíðarskipulagi Norðurness eru til umsagnar í Skipulagsgátt. Í þeim er gert ráð fyrir níu holu golfvelli, æfingasvæði og golfskála við Bessastaðatjörn sem teygir sig út að Kasthúsatjörn.

Nýr völlur Golfklúbbs Álftaness á að liggja í kringum Bessastaðatjörn á Norðurnesi sem sést á miðri myndinni. Hann á einnig að teygja sig yfir veginn í átt að Kasthúsatjörn sem sést glitta í vinstra megin á myndinni.Garðabær

Einar Georgsson, formaður Golfklúbbs Álftaness, segist búast við að fullbúin skipulagstillaga verði lögð fram á vormánuðum og í framhaldinu hefjist samningaviðræður við bæinn um nýja völlinn.

„Það tekur einhver ár að byggja upp nýjan völl því það er ekki búið að gera neitt ennþá. Það eru nokkuð mörg ár í að við flytjum okkur ennþá,“ segir formaðurinn.

Vonast til að þurfa ekki að fara áður en nýr völlur verður til

Til stendur að taka gamla vallarsvæðið á Álftanesi undir íbúðabyggð. Einar segist ekki eiga von á að klúbburinn þurfi að yfirgefa núverandi völl áður en sá nýi verður að veruleika. 

Það segi hann með þeim fyrirvara að klúbburinn fari ekki með skipulagsvaldið og að Garðabær eigi ekki allt landið sem núverandi völlur liggur um.

Einar Georgsson, formaður Golfklúbbs Álftaness.Golfklúbbur Álftaness

„Ég óttast það ekki þó að það sé alveg fræðilegur möguleiki að það gerist. Ég vonast til þess að málið verði leyst á þessu ári þannig að það gerist ekki og að Garðabær leiði það verkefni. En það er ekki alveg fast í hendi,“ segir hann.

Býst við að klúbburinn fjármagni völlinn sjálfur

Formaðurinn reiknar með að klúbburinn muni sjálfur standa að mestu undir kostnaðinum við að byggja upp nýjan völl á Norðurnesi þó að bæjaryfirvöld leggi mögulega eitthvað af mörkum, til dæmis með aflöguefni.

„Þær samningaviðræður hafa ekki farið almennilega fram en við væntum þess að mest af fjármögnuninni fari í gegnum okkur. Við eigum bara eftir að fara í gegnum þessa hluti, við erum ekki komin svo langt. Okkar hlutur núna er bara að styrkja klúbbinn með hagkvæmum rekstri og eiga sjóði til að takast á við verkefnin,“ segir Einar.

Um 460 manns eru nú skráðir í klúbbinn og hefur félögum fjölgað ört að undanförnu enda gríðarleg eftirspurn eftir golfi á höfuðborgarsvæðinu um þessar mundir. 

Biðlisti hefur verið til að fá aðild að klúbbnum undanfarin ár líkt og hjá mörgum öðrum klúbbum en Einar segir hann stefna á að hafa um fimm hundruð félagsmenn.

„Golfið er bara sprungið, þar eru rosalega margir að spila golf,“ segir formaðurinn.

Þurfa að teikna nýjan völl eða aðlaga eldri hugmyndir

Vallarstæði nýja vallarins hefur breyst nokkuð frá því að teikningar voru gerðar af honum, að sögn Einars. Búið sé að mjókka svæði á Norðurnesinu þar sem tvær brautir eiga að liggja saman en spilda bæst við annars staðar.

„Þannig að það þarf að fara í þá vinnu að teikna nýjan völl eða dusta rykið af hinum og aðlaga hann,“ segir hann.

Skoða þurfi hvernig holunum verði komið fyrir á landsvæðinu og öryggismörk vallarins.

„Okkar væntingar eru að við náum samningum við Garðabæ fyrir lok tímabils í sumar,“ segir Einar.

