Fulltrúar Reykjavíkurborgar hafa viðurkennt að hafa veitt Umboðsmanni Alþingis rangar upplýsingar um afgreiðslu umsagnar er varðaði vörugeymsluna við Álfabakka.
Vísir greindi frá því í september síðastliðnum að lögmaður Reykjavíkurborgar hefði svarað fyrirspurn umboðsmanns og sagt að mannlega mistök hefðu leitt til þess að fundargerð var tekin út af vef borgarinnar og síðan endurbirt, með breyttir umsögn skipulagsfulltrúa um vöruskemmuna.
Umboðsmaður óskaði frekari skýringa á málinu og bárust þau svör 22. október að honum hefðu verið veittar rangar upplýsingar.
Þannig sagði í upphaflegum svörum Reykjavíkurborgar að sú umsögn sem birtist með fundargerðinni hefði verið sú sem sannarlega var samþykkt áumræddum fundi.
Nú hefur borgin hins vegar viðurkennt að umsögninni hafi verið breytt eftir samþykkt á afgreiðslufundinum og bætt við hana umfram það sem heimilt er. Efnisleg niðurstaða hafi hins vegar verið sú sama.
Vegna þessa var umsögnin tekin aftur til afgreiðslu 28. október og samþykkt.
Umboðsmaður telur hins vegar spurningum enn ósvarað og segir gögn Reykjavíkurborgar meðal annars benda til þess að umsögninni hafi verið breytt enn frekar, eftir að hún var upphaflega samþykkt í maí á síðasta ári.
Þannig virðist sem upphaflegar breytingar, sem Reykjavíkurborg hefur viðurkennt að hafi verið ólögmætar, hafi átt sér stað 16. maí en gögnin bendi til þess að umsögninni hafi enn og aftur verið breytt eftir þann dag.
Þá bendir umboðsmaður á að eftir að afgreiðslufundurinn fór fram, þar sem umsögnin á að hafa verið samþykkt, hafi starfsmenn enn verið að tala um „fyrstu drög“ umsagnarinnar í samskiptum sín á milli.
Umboðsmaður óskar einnig skýringa á fullyrðingum starfsmanns Reykjavíkurborgar í gögnum sem tengjast öðru kvörtunarmáli að það sé alvanalegt að fundargerðum skipulagsfulltrúa væri breytt með því að afmá umfjallanir úr fundargerðum.
„Þess er óskað að Reykjavíkurborg lýsi afstöðu sinni til þess sem fram kom í fundargerð ofangreinds fundar og hvernig það samrymist upplýsingum sveitarfélagsins til umboðsmanns um að almennt tíðkist ekki að fundargerðum sé breytt.“
Umboðsmaður óskar svara eigi síðar en 9. mars.