Fíknivandi ungmenna er umfjöllunarefni á fundi Háskóla Íslands og Landspítala sem fram fer milli 11:30 og 13 í dag. Fundurinn er hluti af fundaröðinni Heilsan okkar og verður hægt að fylgjast með honum í beinu streymi í spilara að neðan.
Markmiðið með fundinum er að reyna að veita heildstæða mynd af stöðu barna og ungmenna á Íslandi í dag tengt fíknivanda. Fjallað verður um þær áskoranir sem við er að etja og hvernig mismunandi aðilar vinna að því að bregðast við stöðunni og bæta hana.
Dagskrá
Pallborðsumræður í lokin – Funi Sigurðsson framkvæmdastjóri meðferðarsviðs Barna- og fjölskyldustofu tekur þátt í umræðum
Fundarstjóri: Sigrún Daníelsdóttir, verkefnisstjóri geðræktar hjá embætti landlæknis