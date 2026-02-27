Innlent

Bein út­sending: Heilsan okkar – Fíkni­vandi ung­menna

Atli Ísleifsson skrifar
Fundurinn stendur milli klukkan 11:30 og 13. Vísir/Vilhelm

Fíknivandi ungmenna er umfjöllunarefni á fundi Háskóla Íslands og Landspítala sem fram fer milli 11:30 og 13 í dag. Fundurinn er hluti af fundaröðinni Heilsan okkar og verður hægt að fylgjast með honum í beinu streymi í spilara að neðan.

Markmiðið með fundinum er að reyna að veita heildstæða mynd af stöðu barna og ungmenna á Íslandi í dag tengt fíknivanda. Fjallað verður um þær áskoranir sem við er að etja og hvernig mismunandi aðilar vinna að því að bregðast við stöðunni og bæta hana.

Dagskrá

  • Dagný Þóra Guðjohnsen, dósent við Menntavísindasvið HÍ – Vanlíðan ungmenna og notkun vímuefna
  • Dr. Eva Dögg Sigurðardóttir sérfræðingur í teymi tölulegra upplýsinga og rannsókna hjá Barna- og fjölskyldustofu og lektor við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands – Breytingar á tilkynningum til Barnaverndar síðustu árin vegna áhættuhegðunar
  • Guðmundur Fylkisson, Aðalvarðstjóri hjá Lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu – Staðan í málaflokki ,,týndra barna“ og helstu breytingar síðustu ára
  • Páll Heiðar Jónsson, sálfræðingur hjá SÁÁ – Fíknvandi ungmenna, meðferðarúrræði og áskoranir
  • Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri Mosfellsbæjar – „Börnin okkar“ forvarnarverkefni Mosfellsbæjar

Pallborðsumræður í lokin – Funi Sigurðsson framkvæmdastjóri meðferðarsviðs Barna- og fjölskyldustofu tekur þátt í umræðum

Fundarstjóri: Sigrún Daníelsdóttir, verkefnisstjóri geðræktar hjá embætti landlæknis

Fíkn Heilbrigðismál Börn og uppeldi

