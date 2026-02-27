Í hádegisfréttum fjöllum við um deiluna sem upp er risin í Ölduselsskóla á milli verktaka sem þar var við vinnu og Reykjavíkurborgar.
Skólahald féll niður í dag vegna ástandsins en búist er við því það verði með eðlilegum hætti á mánudaginn.
Einnig verður rætt við forstjóra Icelandair um röskunina sem varð á flugi félagsins í gær þegar lendi þurfti fjölda farþegavéla á varaflugvöllum víðsvegar um landið.
Að auki stiklum við á stóru í framboðsmálunum fyrir komandi borgarstjórnarkosningar þar sem línur eru að skýrast. Listi Sjálfstæðismanna verður kynntur á morgun.
Í sportpakkanum hitum við upp fyrir landsleik gegn Litháen sem fram fer í kvöld í körfuboltanum og fjöllum einnig um bikarúrslitin í handboltanum.