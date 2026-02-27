Ný viðbót við bráðaþjónustu Landspítalans verður til húsa í nýrri viðbyggingu en framkvæmdir standa yfir. Markmiðið er að setja upp bráðamatsdeild að breskri fyrirmynd.
„Það er mjög mikið af fólki á spítalanum sem ekki kemst út, þótt það sé búið að ljúka meðferð hja okkur. Svo birtist þetta vandamál þá á bráðamóttökunni fyrst og fremst, sem hefur jú komið í fjölmiðla endurtekið,“ segir Rafn Benediktsson, framkvæmdastjóri bráðalækninga á Landspítalanum, í myndskeiði sem fylgir með fréttatilkynningu.
Líkt og Rafn bendir á hefur staða mála á bráðamóttöku sjúkrahússins verið mikið umfjöllunarefni síðustu vikur, sér í lagi í kjölfar þess að starfsfólk bráðamóttökunnar krafðist úttekta á aðbúnaði og áhrifum á sjúklinga.
Rafn segir að ákveðið hafi verið að horfa til Bretlands.
„Við erum að breyta aðeins um nálgun, það er að segja að dreifa álaginu og vera ekki með allt á þessu litla svæði sem bráðamóttakan er.“
Vicky Price, forseti félags bráðalyflækna í Bretlandi, segir vandamál í heilbrigðiskerfinu sem felast í yfirfullum bráðamóttökum og álagi á sjúkrahúsin, ekki einungis vera á Íslandi heldur um alla Evrópu.
Álíka skipulag er nú við lýði bæði í Kaupmannahöfn og Amsterdam. Skipulagsbreytingin felur í sér að sjúklingar fái að hitta lækni fyrr heldur en venjan er nú.
„Það er mikilvægt að það er ekki verið að ræða um að ýta fólki út. Það fær meðferð og er síðan meðhöndlað eins og á göngudeild en það gæti þýtt að þú kemur daginn eftir til að fá sýklalyf eða dreypi. Svo það er meðferð en þú ferð heim að sofa í þínu eigin rúmi og borðar þinn eigin mat, sem fólk vill augljóslega,“ segir Price.
Sérfræðingur frá Bretlandi hefur verið ráðinn til starfa til að fylgja breytingunum eftir.