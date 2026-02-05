Fótbolti

Fjölgar í hópi Ís­lendinga hjá Inter

Aron Guðmundsson skrifar
Telma Ívarsdóttir verður hjá Inter út yfirstandandi tímabil
Telma Ívarsdóttir verður hjá Inter út yfirstandandi tímabil

Íslenski landsliðmarkvörðurinn í fótbolta, Telma Ívarsdóttir, er gengin í raðir ítalska félagsins Inter á láni frá Rangers út yfirstandandi tímabil.

Frá þessu greinir Inter núna í morgun en Telma er þar með orðin þriðji Íslendingurinn sem er á mála hjá félaginu þessa stundina. Fyrir voru þær Karólína Lea Vilhjálmsdóttir og Cecilía Rán Rúnarsdóttir, liðsfélagar Telmu úr landsliðinu, hjá Inter. 

Telma er 26 ára gömul og á að baki 12 A-landsleiki fyrir Íslands hönd. Hún hefur varið mark Breiðabliks síðustu ár og var valin Besti markvörður deildarinnar tímabilið 2024 en gekk í raðir Rangers í janúar árið 2025 og hefur komið við sögu í fjórum leikjum fyrir liðið.

Fyrir hafði Telma komið til Breiðabliks frá Fjarðabyggð fyrir tæpum áratug, og lék svo sem lánsmaður með Grindvaík, Haukum, Augnabliki og FH, áður en hún varð aðalmarkvörður Blika frá og með sumrinu 2021.

