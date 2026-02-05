Fjölgar í hópi Íslendinga hjá Inter Aron Guðmundsson skrifar 5. febrúar 2026 11:40 Telma Ívarsdóttir verður hjá Inter út yfirstandandi tímabil Mynd: Inter Íslenski landsliðmarkvörðurinn í fótbolta, Telma Ívarsdóttir, er gengin í raðir ítalska félagsins Inter á láni frá Rangers út yfirstandandi tímabil. Frá þessu greinir Inter núna í morgun en Telma er þar með orðin þriðji Íslendingurinn sem er á mála hjá félaginu þessa stundina. Fyrir voru þær Karólína Lea Vilhjálmsdóttir og Cecilía Rán Rúnarsdóttir, liðsfélagar Telmu úr landsliðinu, hjá Inter. View this post on Instagram A post shared by Inter Women (@inter_women) Telma er 26 ára gömul og á að baki 12 A-landsleiki fyrir Íslands hönd. Hún hefur varið mark Breiðabliks síðustu ár og var valin Besti markvörður deildarinnar tímabilið 2024 en gekk í raðir Rangers í janúar árið 2025 og hefur komið við sögu í fjórum leikjum fyrir liðið. Fyrir hafði Telma komið til Breiðabliks frá Fjarðabyggð fyrir tæpum áratug, og lék svo sem lánsmaður með Grindvaík, Haukum, Augnabliki og FH, áður en hún varð aðalmarkvörður Blika frá og með sumrinu 2021. Ítalski boltinn Breiðablik Landslið kvenna í fótbolta Mest lesið Sjáðu Dag Sig taka „Purple Rain“ með Prince á rafmagnsgítar Handbolti Íþróttafólk forðast kynlíf af ótta við að falla á lyfjaprófi Sport Svara gagnrýni Alfreðs: „Látum ekki þagga niður í okkur“ Handbolti Fékk nóg og strunsaði út úr viðtali Sport „Þetta er Sádi-Arabía, ekki Ronaldo-Arabía“ Fótbolti Brand miðlar málum eftir föst skot Alfreðs Handbolti „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Íslenski boltinn Orri hetjan er Sociedad tryggði sæti í undanúrslitum Fótbolti Dagur tók upp gítarinn og söng í bronsgleði Króatanna Handbolti Liverpool seinkaði komu Jeremy Jacquet af ásettu ráði Enski boltinn Fleiri fréttir Fjölgar í hópi Íslendinga hjá Inter Skilur ekki af hverju Guéhi má ekki spila úrslitaleikinn Heillaður af Hollandi og lætur ekki háan verðmiða trufla sig „Þetta er Sádi-Arabía, ekki Ronaldo-Arabía“ „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Liverpool seinkaði komu Jeremy Jacquet af ásettu ráði „Don Orri Steinn Óskarsson“ Orri hetjan er Sociedad tryggði sæti í undanúrslitum Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik Verkfalli Ronaldo lokið Mikil óvissa uppi varðandi Guardiola Enginn Ásgeir í öflugri einkadeild Seðlabankans Böðvar kominn til ÍA frá FH Verjast fótboltabullum með andlitsgreiningu á völlunum Á Man. City séns? „Þetta rokkar allt of mikið hjá þeim“ Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Guardiola segir að pressan sé á eyðsluseggjunum í deildinni Reif buxurnar nánast af Yamal sem lét ekki stoppa sig Chelsea fann aldrei glufu og Arsenal fer á Wembley Andri aftur með og loksins vannst sigur Víkingar keyptu Helenu af Val Enginn vill efnilega Liverpool-manninn Hættir hjá félaginu eftir að börnin hans urðu fyrir kynþáttaníði Stjarnan sækir miðvörð að vestan Afar rólegur lokadagur félagaskiptagluggans Úkraínumenn æfir vegna orða forseta FIFA: „Minnir á Ólympíuleikana 1936“ Vilja banna krökkum að skalla boltann í fótbolta Forseti FIFA vill fá Rússland inn aftur: „Bannið hefur skapað meiri gremju og hatur“ Chelsea tók fyrirliða Strasbourg til baka Tottenham vann Arsenal í baráttu um skoskan táning Sjá meira