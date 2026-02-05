Margir sem þurfa að horfa eða hlusta til að sofna Lovísa Arnardóttir skrifar 5. febrúar 2026 09:06 Um 61 prósent þátttakenda telja sig verja of miklum tíma fyrir framan skjá og þar af um 25 prósent mjög sammála. Vísir/Arnar Meira en helmingur þátttakenda í könnun Maskínu fyrir Fjölmiðlanefnd um gervigreind og samfélagsmiðla segir upplifun sína af samfélagsmiðlum verri nú en þegar þeir byrjuðu að nota þá. Um helmingur sagðist oft vera í símanum á salerninu, um þriðjungur segist eiga erfitt með að horfa á mynd, þátt eða íþróttaviðburð án þess að kíkja í símann og 19 prósent eiga erfitt með að borða án þess að skoða símann. Um helmingur segist rekast vikulega á hatursfullt efni á samfélagsmiðlum og flestir í yngsta aldurshópi. Þetta eru niðurstöður könnunar sem Maskína framkvæmdi fyrir Fjölmiðlanefnd og Netvís. Könnunin fjallar um notkun almennings á gervigreind og samfélagsmiðlum auk Internet- og skjánotkunar. Könnunin var lögð fyrir Þjóðgátt Maskínu, sem er þjóðhópur fólks (e. panel) sem dreginn er með tilviljunarúrtaki úr Þjóðskrá. Svarendur eru af öllu landinu og á aldrinum 18 ára og eldri. Gagnaöflun fór fram dagana 3. til 10. nóvember 2025 og voru svarendur 978 talsins Tæplega þrír af hverjum fjórum þátttakendum sögðust birta færri færslur á samfélagsmiðlum nú en þegar þeir byrjuðu að nota þá og rúmlega helmingur sagðist birta miklu færri færslur. Flestir telja sig verja of miklum tíma fyrir framan skjá Um 61 prósent þátttakenda telja sig verja of miklum tíma fyrir framan skjá og þar af um 25 prósent mjög sammála. Alls kváðust 24,8% vera að meðaltali sammála fullyrðingu um það og 13,8 prósent ósammála. Yngri þátttakendur voru í ríkari mæli sammála fullyrðingunni en þeir eldri. Að sama skapi voru konur (66,8%) líklegri til að vera sammála henni en karlar (56,4%). Þá sögðust 63,8 prósent sjá færri færslur frá vinum á samfélagsmiðlum nú en fyrir ári síðan og 88,5 prósent sögðu magn auglýsinga og efnis frá ókunnugum hafa aukist. Rúmur helmingur aðspurðra kvaðst hafa rekist vikulega á efni á netinu sem innihélt hatursfullar tilvísanir í garð ákveðinna hópa síðastliðna 12 mánuði fyrir könnun og 41,7 prósent þátttakenda á aldrinum 18 til 29 ára sagðist hafa rekist daglega á slíkt efni. Konur líklegri til að bregðast við hatursfullu efni Samkvæmt niðurstöðunum segjast karlar (35%) rekast oftar á slíkt efni á netinu en konur (21,4%). Yngsti aldurshópurinn sagðist oftast hafa rekist á hatursfullt efni á netinu á tímabilinu en þrír af hverjum fjórum þátttakendum á aldrinum 18 til 29 ára sögðust hafa rekist á slíkt efni að minnsta kosti vikulega. Þar af sögðust 41,7 prósent hafa rekist á slíkt efni daglega. Af þeim sem höfðu rekist á hatursfullt efni á netinu síðastliðna 12 mánuði sögðust 44 prósent ekki hafa gert neitt þegar þeir rákust á efnið. Samkvæmt niðurstöðum brugðust karlar síður við en konur. Þá var hlutfall hægrisinnaðra (58,2%) sem gerðu ekkert til að bregðast við slíku efni töluvert hærra en vinstrisinnaðra (29,6%). Þá sögðust 56,6 prósent þátttakenda oft vera í símanum á salerninu og 36,3 prósent eiga erfitt með að horfa á heila mynd, þátt eða íþróttaviðburð án þess að fara í símann. Þá sagði um helmingur þátttakenda að það síðasta sem þeir geri fyrir svefn og það fyrsta sem þeir geri eftir að þeir vakna sé að kíkja í símann. Tæplega 47 prósent þátttakenda sögðust oft fylgjast með tveimur eða fleiri skjám á sama tíma heima hjá sér og um 28 prósent þátttakenda sögðu það koma fyrir að þeir noti símann undir stýri. Um 61 prósent þátttakenda telja sig verja of miklum tíma fyrir framan skjá og þar af um 25 prósent mjög sammála. Vísir/Arnar Þriðjungur þarf að horfa eða hlusta til að sofna Um 29 prósent þátttakenda á aldrinum 18 til 39 ára sögðust þurfa að hlusta eða horfa á eitthvað í símanum til að geta sofnað og nærri helmingur þátttakenda á aldrinum 18 til 29 ára sögðust eiga erfitt með að borða án þess að horfa á myndbönd, þætti, myndir eða skrolla í símanum á meðan. Ef horft er til aldurshópsins fyrir ofan, 30 til 39 ára, má sjá að rúmur helmingur telur sig eiga erfitt með að horfa á heila mynd, þátt eða íþróttaviðburð án þess að fara í símann. Þetta hlutfall fer svo lækkandi eftir aldri. Helmingur rakst vikulega á hatursfullt efni á netinuRúmlega helmingur þátttakenda (51,7%) sagðist hafa rekist á efni á netinu sem innihélt hatursfullar tilvísanir í garð einhverra hópa a.m.k. vikulega síðastliðna 12 mánuði. Flestir vilja hærra aldurstakmark á samfélagsmiðlum Um 77 prósent þátttakenda telur að aldurstakmark á samfélagsmiðlum ætti að vera 16 ára eða yngra. Rúmur þriðjungur aðspurðra var á þeirri skoðun að aldurstakmark á samfélagsmiðlum ætti að vera 16 ára. 17 prósent þátttakenda sögðu það eiga að vera annaðhvort 15 ára og 16,8 prósent 18 ára. Athygli vekur að einungis 10,1 prósent þátttakenda sögðu að aldurstakmarkið ætti að vera 13 ára, sem er núverandi aldurstakmark helstu samfélagsmiðla. Þá voru einungis 4,2 prósent þeirrar skoðunar að aldurstakmarkið ætti að vera lægra en 13 ára og 3,9 prósent að ekkert aldurstakmark ætti að vera á samfélagsmiðlum. Í samantekt Fjölmiðlanefndar kemur fram að við úrvinnslu hafi gögnin vegin til samræmis við tölur Hagstofunnar þannig að hópurinn sem svarar endurspeglar þjóðina út frá kyni, aldri, búsetu og menntun. Við vigtun gagna getur birst örlítið misræmi í fjöldatölum og hlutföllum sem orsakast af námundun. Samantekt Fjölmiðlanefndar má nálgast með því að smella hér. Gervigreind Börn og uppeldi Símanotkun barna Bíó og sjónvarp Svefn Mest lesið Fær áfram tæpa hálfa milljón en staðgengillinn ekkert Innlent Stíga fram á Facebook, fordæma rektor og segja nóg komið Innlent Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn Innlent Kæra freyðivínsviðburð með Lilju Alfreðs Innlent Starfsfólk á flótta og traustið horfið Innlent Brast í grát fyrir dómi: „Ég er þekktur fyrir að vera sonur mömmu“ Erlent Páll Edwald vill sæti á lista Miðflokksins Innlent „Seðlabankastjóri gat ekki sagt það skýrar“ Innlent Starfsfólk búið að yfirgefa barnið þegar faðir kom að sækja það á leikskólann Innlent Margir sem þurfa að horfa eða hlusta til að sofna Innlent Fleiri fréttir Afturkalla endurvigtunarleyfi Brims vegna „stófellds gáleysis“ Fimm prósent atvinnuleysi í lok árs 2025 Samningaviðræðum slitið og áframhaldandi samstarf Í-listans úr sögunni Margir sem þurfa að horfa eða hlusta til að sofna Úr fjölmiðlum í dýraverndarmál Fær áfram tæpa hálfa milljón en staðgengillinn ekkert Starmer gagnrýndur af samflokksmönnum sínum Stíga fram á Facebook, fordæma rektor og segja nóg komið Aðeins eitt riðutilfelli allt síðasta ár Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn Páll Edwald vill sæti á lista Miðflokksins Kæra freyðivínsviðburð með Lilju Alfreðs „Seðlabankastjóri gat ekki sagt það skýrar“ Þyrla sótti skipverja sem fékk slitinn vír í bringuna Starfsfólk á flótta og traustið horfið Maður með leiðindi reyndist eftirlýstur af lögreglu Starfsfólk búið að yfirgefa barnið þegar faðir kom að sækja það á leikskólann Óheppileg tímasetning Þriggja bíla árekstur við Sprengisand „Þetta er sárara en tárum taki“ Reyndi að sækja gras en fékk gervigras Snúist ekki um að íbúar vilji ekki „fólk úr lægri stéttum“ í hverfið Yfir 60 leikskólastjórar komnir með nóg Hreindýratarfur kostar liðlega 240 þúsund krónur – svo er allt hitt Nafnlaus ábending upphaf skoðunar á starfsmönnum Bifrastar Enginn látist á þessu eða síðasta ári af völdum berkla Án rennandi vatns í á annan sólarhring Skapi óöryggi þegar lögregla sé allt í einu mætt á svæðið Fara ekki fram á gæsluvarðhald vegna slagsmála Lögregla að fá skýrari mynd af andláti konunnar Sjá meira