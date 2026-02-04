Orri hetjan er Sociedad tryggði sæti í undanúrslitum Aron Guðmundsson skrifar 4. febrúar 2026 21:58 Orri Steinn í leik með Real Sociedad Vísir/Getty Orri Steinn Óskarsson tryggði Real Sociedad sæti í undanúrslitum spænska bikarsins í fótbolta með sigurmarki gegn Deportivo Alavés í kvöld, lokatölur 3-2 sigur Sociedad. Íslenski landsliðsfyrirliðinn hefur hægt og bítandi verið að koma sér aftur inn á völlinn eftir erfið meiðsli og hann byrjaði á varamannabekk Real Sociedad í kvöld. Það var í stöðunni 2-1 á 74.mínútu, Deportivo Alavés í vil, sem Orri Steinn kom inn á fyrir Brais Méndez. Tveimur mínútum síðar jafnaði Real Sociedad metin með marki frá Goncalo Guedes, 2-2. Það var síðan skömmu seinna, nánar tiltekið á 80.mínútu sem að boltinn barst til Orra Steins og hann óð með hann inn á vítateig Alavés, skaut boltanum á milli fóta markmanns heimamanna og hann endaði í netinu. 🙌 LOCURAAAAA. GOAZEEEEEEEEEEEEEN!!! 💙 pic.twitter.com/Ytd4IwaO5m— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 4, 2026 Staðan orðin 3-2 Real Sociedad í vil og reyndist mark Orra vera sigurmark leiksins, mark sem tryggði Sociedad sæti í undanúrslitum spænska bikarsins. Kærkomið mark fyrir landsliðsfyrirliðann sem hefur, eins og áður sagði, verið að berjast við krefjandi meiðsli. Þetta var annað mark Orra Steins á tímabilinu, hans fyrsta mark síðan þann 24.ágúst á síðasta ári. Mark af stærri gerðinni fyrir Sociedad en ekki síður Orra Stein. Spænski boltinn Mest lesið Brand miðlar málum eftir föst skot Alfreðs Handbolti Dagur tók upp gítarinn og söng í bronsgleði Króatanna Handbolti Kom í einkaflugvél á Ólympíuleikana Sport Enginn Ásgeir í öflugri einkadeild Seðlabankans Enski boltinn Erum við ósanngjörn við Ómar Inga sem þjóð? Handbolti Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik Enski boltinn Fær að mæta KR í úrslitum þrátt fyrir hnefahöggið Körfubolti Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Enski boltinn Uppgjörið: Tindastóll - Grindavík 74-99 | Grindavík eltir Keflavík í úrslit Körfubolti „Það mun allt skýrast á næstu tveimur vikum“ Handbolti Fleiri fréttir Orri hetjan er Sociedad tryggði sæti í undanúrslitum Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik Verkfalli Ronaldo lokið Mikil óvissa uppi varðandi Guardiola Enginn Ásgeir í öflugri einkadeild Seðlabankans Böðvar kominn til ÍA frá FH Verjast fótboltabullum með andlitsgreiningu á völlunum Á Man. City séns? „Þetta rokkar allt of mikið hjá þeim“ Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Guardiola segir að pressan sé á eyðsluseggjunum í deildinni Reif buxurnar nánast af Yamal sem lét ekki stoppa sig Chelsea fann aldrei glufu og Arsenal fer á Wembley Andri aftur með og loksins vannst sigur Víkingar keyptu Helenu af Val Enginn vill efnilega Liverpool-manninn Hættir hjá félaginu eftir að börnin hans urðu fyrir kynþáttaníði Stjarnan sækir miðvörð að vestan Afar rólegur lokadagur félagaskiptagluggans Úkraínumenn æfir vegna orða forseta FIFA: „Minnir á Ólympíuleikana 1936“ Vilja banna krökkum að skalla boltann í fótbolta Forseti FIFA vill fá Rússland inn aftur: „Bannið hefur skapað meiri gremju og hatur“ Chelsea tók fyrirliða Strasbourg til baka Tottenham vann Arsenal í baráttu um skoskan táning Sláin inn í þægilegum sigri Sunderland Hin efnilega Emelía lánuð til Kaupmannahafnar Stefán Ingi seldur til Hollands fyrir metverð Kralj fer til Keflavíkur Sandra fór illa með færin í tapi gegn úlfynjunum Mateta fer ekki til Mílanó Valgeiri létt eftir langa martröð Sjá meira