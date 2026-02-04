Fótbolti

Orri hetjan er Sociedad tryggði sæti í undanúr­slitum

Aron Guðmundsson skrifar
Orri Steinn í leik með Real Sociedad
Orri Steinn í leik með Real Sociedad Vísir/Getty

Orri Steinn Óskarsson tryggði Real Sociedad sæti í undanúrslitum spænska bikarsins í fótbolta með sigurmarki gegn Deportivo Alavés í kvöld, lokatölur 3-2 sigur Sociedad. 

Íslenski landsliðsfyrirliðinn hefur hægt og bítandi verið að koma sér aftur inn á völlinn eftir erfið meiðsli og hann byrjaði á varamannabekk Real Sociedad í kvöld. 

Það var í stöðunni 2-1 á 74.mínútu, Deportivo Alavés í vil, sem Orri Steinn kom inn á fyrir Brais Méndez. 

Tveimur mínútum síðar jafnaði Real Sociedad metin með marki frá Goncalo Guedes, 2-2. 

Það var síðan skömmu seinna, nánar tiltekið á 80.mínútu sem að boltinn barst til Orra Steins og hann óð með hann inn á vítateig Alavés, skaut boltanum á milli fóta markmanns heimamanna og hann endaði í netinu. 

Staðan orðin 3-2 Real Sociedad í vil og reyndist mark Orra vera sigurmark leiksins, mark sem tryggði Sociedad sæti í undanúrslitum spænska bikarsins. 

Kærkomið mark fyrir landsliðsfyrirliðann sem hefur, eins og áður sagði, verið að berjast við krefjandi meiðsli. 

Þetta var annað mark Orra Steins á tímabilinu, hans fyrsta mark síðan þann 24.ágúst á síðasta ári. Mark af stærri gerðinni fyrir Sociedad en ekki síður Orra Stein. 

Spænski boltinn

