Allir leikskólastjórar borgarinnar segjast standa frammi fyrir óraunhæfum kröfum og hafa áhyggjur af erfiðri stöðu. Þeir hafa veitt borgaryfirvöldum frest til mánaðamóta til þess að gera úrbætur. Menntað fólk sé að flýja yfir á leikskóla í öðrum sveitarfélögum.
Allir 63 leikskólastjórar borgarrekinna leikskóla Reykjavíkur sendu í vikunni borgarstjóra og borgaryfirvöldum bréf þar sem lýst var yfir áhyggjum af aðgerðarleysi gagnvart langvarandi vanda í starfsumhverfi skólanna. Þeir hafi staðið frammi fyrir óraunhæfum kröfum eftir að stytting vinnuvikunnar var innleidd. Vinnuskylda starfsmanns í fullri vinnu fór þá úr 40 tímum í 36 tíma en stjórnendur máttu ekki ráða inn auka stöðugildi til að mæta styttri vinnutíma.
Aldrei áður hafa allir leikskólastjórar skrifað undir slíka yfirlýsingu og því ljóst að vandinn er aðkallandi að sögn Lindu Rúnar Traustadóttur, leikskólastjóra á Borg í Breiðholti.
„Traustið er í rauninni ekki neitt því við sjáum ekkert gert. Það eru engar aðgerðir til að mæta þessum vanda, sem er það raunverulegur og alvarlegur, að við erum að missa fólk í önnur sveitarfélög þar sem hefur verið brugðist hraðar við og af meiri festu. Það eru raunverulegar áhyggjur. Við erum að horfa á eftir leikskólastjórum, -kennurum og -leiðbeinendum í önnur sveitarfélög. Það er eitthvað sem Reykjavíkurborg má ekki við,“ segir Linda.
Í haust var svokölluð Reykjavíkurleið kynnt sem átti að bæta starfsumhverfið til muna. Í desember var þeim áformum þó frestað. Í kjölfar þess jókst von- og trúleysi leikskólastjóranna verulega. Þeir krefjast aðgerðaáætlunar frá borginni fyrir mánaðamót. Þolinmæðin er á þrotum.
„Það breytir engu hver er hér í stjórn, í meirihluta eða minnihluta. Þessi vandi mun ekki hverfa heldur frekar aukast ef það verður ekki gripið til aðgerða. Það er mjög einfalt,“ segir Linda.
Finnst þér yfirvöld stinga höfðinu í sandinn?
„Já, því við fáum ekkert að vita og það er ekki gott.“
Hér fyrir neðan má lesa bréfið í heild sinni.