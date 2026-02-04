Símafrí í grunnskólum Kópavogs Lovísa Arnardóttir skrifar 4. febrúar 2026 09:57 Á myndinni er samráðshópurinn. Frá vinstri: Kristgerður Garðarsdóttir, Amanda K.Ólafsdóttir, Óðinn Helgi Pálsson, Ásdís Kristjánsdóttir, Halla Björg Evans, Bergþóra Þórhallsdóttir, Ingibjörg Ýr Pálmadóttir og Anna Birna Snæbjörnsdóttir. Á myndina vantar Sigrúnu Bjarnadóttur og Zusönnu Buda. Kópavogsbær Sáttmáli um símafrí í skóla- og frístundastarfi í Kópavogi hefur verið samþykktur að undangengnu samráði við nemendur, foreldra og fagfólk í grunnskólum í Kópavogi. Í sáttmálanum felst meðal annars að símar eru ekki sýnilegir í skóla- og frístundastarfi og frímínútur verða skjálausar. Í tilkynningu frá bænum segir einnig að sáttmálinn sé sameiginleg yfirlýsing skólasamfélags Kópavogs. Hann byggi á trausti, samvinnu og ábyrgð í símanotkun. Í samráði við ungmennaráð sé sáttmálinn útfærður með ólíkum hætti eftir aldri barna. Nemendur í 1. - 7. bekk geyma síma og símaúr heima eða á hljóðri stillingu í tösku. Að tillögu ungmennaráðs er nemendum í 8. - 10. bekk treyst til að bera sjálf ábyrgð á að geyma síma þar sem hann truflar þau ekki. Frímínútur verða skjálausar. Þá er einnig lögð áhersla á að fullorðnir í skólastarfi verði fyrirmyndir og að ábyrg skjánotkun sé lærdómsferli. Samhliða innleiðingu sáttmálans verður framboð af afþreyingu í skólum aukið.Ekki hrifin af boðum og bönnum. Ekki hrifin af boðum og bönnum Í tilkynningu frá bænum segir að markmið sáttmálans sé að skapa öruggt og félagslega sterkt skóla- og frístundaumhverfi þar sem nemendur fá tækifæri til þess að einbeita sér að námi, samskiptum og vellíðan. „Þetta er mikilvægt og jákvætt skref sem við erum að stíga með símafríi í grunnskólum og ég fann það þegar ég heimsótti alla grunnskóla Kópavogs að óskir um símafrí komu ekki síst frá nemendum. Þá hef ég einnig fengið fjölmargar ábendingar frá foreldrum um að Kópavogsbær stígi skref sem þetta. Ég er almennt ekki hrifin af boðum og bönnum og þess vegna er svo mikilvægt að þessi ákvörðun sé tekin í samráði við nemendur, starfsfólk og foreldra. Símafrí í grunnskólum þýðir að tækifæri gefst til þess að styrkja félagsleg tengsl nemenda og ekki síst stuðla að aukinni einbeitingu í námi,“ segir Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri, í tilkynningu. Við undirbúning sáttmálans var starfræktur samráðshópur hagaðila sem í sátu Zuzanna Buda og Óðinn Helgi Pálsson, grunnskólanemendur og fulltrúar ungmennaráðs, Halla Björg Evans, fulltrúi foreldra úr stjórn Samkóps, Sigrún Bjarnadóttir skólastjóri Álfhólsskóla, Kristgerður Garðarsdóttir kennari, Bergþóra Þórhallsdóttir verkefnastjóri upplýsingatækni í skólastarfi, Ingibjörg Ýr Pálmadóttir deildarstjóri grunnskóladeildar Amanda K.Ólafsdóttir skrifstofustjóri menntasviðs og Anna Birna Snæbjörnsdóttir sviðsstjóri menntasviðs. Nemendur, starfsfólk skóla og foreldrar munu taka virkan þátt í að meta hvernig gengur og fá tækifæri til að koma að endurskoðun sáttmálans þegar reynsla hefur skapast. Símanotkun barna Börn og uppeldi Kópavogur Mest lesið Eitt fórnarlamba Epsteins sagt búa á Íslandi Innlent Berklasmitaður maður lést á Landspítalanum Innlent Segir Bill og aðra þurfa að svara fyrir tengsl sín við Epstein Erlent Breið samstaða á Alþingi og Miðflokkurinn aftur kominn um borð Innlent „Hvenær í ósköpunum er botninum náð á þessum vinnustað?“ Innlent Myndi kosta sveitarfélögin 300 milljónir á ári Innlent Uppfærslur eigi það til að stytta rafhlöðutímann Innlent Lögregla hefur rannsókn á samskiptum Mandelson og Epstein Erlent Fyrrverandi eiginmaður Bidens ákærður fyrir morð Erlent Eins og að kasta kjarnorkusprengju inn í fjölskyldur Innlent Fleiri fréttir Breytingar hjá Viðreisn eftir afsögn Guðbrands Símafrí í grunnskólum Kópavogs Eins og að kasta kjarnorkusprengju inn í fjölskyldur Þjóðin klofin gagnvart ESB og fylgi við NATO á hreyfingu Breið samstaða á Alþingi og Miðflokkurinn aftur kominn um borð Berklasmitaður maður lést á Landspítalanum Eitt fórnarlamba Epsteins sagt búa á Íslandi Uppfærslur eigi það til að stytta rafhlöðutímann Stefna á flotgufu að norrænni fyrirmynd Eldri þjóð þýðir öðruvísi húsnæði Tveggja turna tal í Reykjavík Tillaga um „hlaðborð lausna“ felld Krúnan sjálf gæti verið í hættu vegna hneykslismála Myndi kosta sveitarfélögin 300 milljónir á ári „Hvenær í ósköpunum er botninum náð á þessum vinnustað?“ Sérsveitin brást við slagsmálum á Selfossi: „Í það minnsta kylfa notuð“ Telja eðlilegt að gusurnar greiði gjald Rannsókn hófst eftir tilkynningu starfsmanns Rannsókn á andlátinu hófst eftir tilkynningu starfsmanns „Af öllum vondu málum ríkisstjórnarinnar finnst mér þetta það versta“ Starfsmenn á bráðamóttöku með berkla en ekki taldir smitandi Snjóleysi í Reykjavík í janúar ekki einsdæmi en afar fátítt Kröfunni hafnað og starfsmönnunum sleppt Fjölskyldu konunnar grunaði ekkert Sérveitin kölluð út að vopnaðri líkamsárás á Selfossi Borgarstjórn vill að börn fái frítt í Strætó Unglingaofbeldi eykst: „Slagsmál geta hreinlega endað með manndrápi“ Grafið í háspennustreng í Urriðaholti Skæð fuglaflensa í villtum fuglum á höfuðborgarsvæðinu Fara fram á gæsluvarðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða Sjá meira