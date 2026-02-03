Kylfu var beitt í slagsmálum sem skárust upp í íbúð að Álftarima á Selfossi í dag. Einn maður var handtekinn og annar liggur á spítala. Samkvæmt heimildum fréttastofu urðu slagsmálin milli tveggja gestkomandi manna.
Sérsveitin var kölluð út kl. 15 í dag að blokk við Álftarima 9 á Selfossi eftir að tilkynnt var um slagsmál. Samkvæmt heimildum Vísis hafði tilkynningin snúið að slagsmálum í bíl fyrir utan húsnæðið. Lögregla segir að grunur hafi leikið á um að vopn væru í spilinu.
Þegar lögregla og vopnaðir sérsveitarmenn mættu á vettvang gengu þeir inn í húsnæðið með múrbrjót meðferðis, sem notaður er til þess að brjóta niður hurðir, að sögn sjónarvotta.
Einn hefur verið handtekinn, að sögn lögreglu. „Þetta voru tveir sem áttu í hlut þarna með beinum hætti, en einhver vitni samt,“ segir Þorsteinn M. Kristinsson aðalvarðstjóri þó í samtali við Vísi.
Annar mannanna sé á spítala þar sem hann hafi hlotið áverka.
Þorsteinn segir að kylfu hafi verið beitt. Samkvæmt útkallinu hafi reyndar grunur leikið á að eggvopni væri beitt en hann segir engar upplýsingar liggja fyrir um hugsanlega stunguáverka.
„Þetta er til rannsóknar enn þá, við vitum ekki nákvæmlega allt en það er að koma mynd á þetta. Í það minnsta kylfa notuð.“
Á myndskeiðum frá vettvangi má sjá mann klæddan í röndótta yfirhöfn tekinn höndum af lögregluþjónum.