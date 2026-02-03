Noam Chomsky, einn áhrifamesti málvísindamaður og stjórnmálaskýrandi heims, átti í nánu vinfengi við Jeffrey Epstein og lét sig meðal annars dreyma um að heimsækja Karíbahafseyju. Hann virðist hafa gefið Epstein ráð skömmu fyrir andlát hans í fangelsi.
Milljónir skjala sem bandarísk yfirvöld hafa birt úr rannsókn sinni á Epstein vegna mansals og kynferðisbrota hafa afhjúpað tengsl fjölda þekktra einstaklinga við níðinginn alræmda. Í mörgum tilfellum héldu þau tengsl áfram löngu eftir að Epstein hlaut dóm fyrir að falast eftir vændi frá stúlkum undir lögaldri árið 2008.
Einn þeirra sem var í reglulegum samskiptum við Epstein var Chomsky. Hann hefur áður sagt að hann hafi fyrst og fremst fengið fjármálaráð frá Epstein en skjöl sem voru birt í síðustu viku sýna að tengsl þeirra voru mun nánari en það.
Epstein virðist þannig hafa farið í frí með Chomsky og eiginkonu hans Valeriu. Í tölvupósti frá 2016 lagði Epstein til að Chomsky hitti sig í New York eða Karíbahafinu. Vísaði hann til fyrri ferðar þeirra saman sem hann hefði notið.
„Við gerðum það líka, mjög mikið. Valeria er alltaf til í New York. Ég læt mig hins vegar dreyma um Karíbahafseyjuna,“ skrifaði Chomsky til baka.
Breska blaðið The Guardian segir ekkert liggja fyrir um að Chomsky hafi átt við einkaeyju Epstein í Karíbahafi þar sem mörg brota hans gegn börnum áttu sér stað.
Árið 2019, ellefu árum eftir að Epstein hlaut dóm fyrir kynferðisbrot, og nokkrum mánuðum áður en hann svipti sig lífi í fangelsi virðist Chomsky hafa sent honum skilaboð með hughreystingu og ráðum í því fjölmiðlafári sem auðkýfingurinn stóð þá frammi fyrir vegna brota hans.
„Besta leiðin áfram er að hunsa þetta,“ skrifaði Chomsky í skilaboðum sem Epstein áframsendi á lögmann sinn og blaðafulltrúa.
„Þetta á sérstaklega við núna vegna þeirrar móðursýki sem hefur gripið um sig vegna misnotkunar á konum sem hefur náð slíkum hæðum að það er talinn glæpur verri en morð að véfengja ásakanir,“ á Chomsky að hafa skrifað.
The Guardian segir að Chomsky hafi ekki svarað fyrirspurn um samskiptin, þar á meðal hvort textaskilaboðin frá 2019 séu ósvikin.
Þá vekur sérstaklega athygli að Chomsky sett sig í samband við Steve Bannon, fyrrverandi skrifstofustjóra Donalds Trump í Hvíta húsinu, með milligöngu Epstein, Skrifaði Chomsky til Bannon að þeir hefðu um margt að ræða.
Chomsky hefur verið gríðarlega áhrifamikill á meðal vestrænna vinstrimanna og andheimsvaldasinna um árabil, ekki síst fyrir skrif hans gegn utanríkisstefnu Bandaríkjastjórnar.
Bannon er aftur á móti holdgervingur bandaríska hægrisins á tímum Trump. Chomsky hafði samband við hann um ári eftir að hann lét af störfum í Hvíta húsinu. Bannon svaraði að hann væri til í að hitta málvísindamanninn.