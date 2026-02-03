Lögmenn nærri því hundrað fórnarlamba Jeffreys Epstein munu á morgun reyna að sannfæra alríkisdómara um að skipa ríkisstjórn Bandaríkjanna að loka netsvæði þar sem Epstein-skjölin svokölluðu eru aðgengileg. Fórnarlömbin segja að nöfn þeirra hafi verið opinberuð í skjölunum og að það hafi snúið lífi þeirra á hvolf.
Ráðuneytið birti á föstudaginn rúmlega þrjár milljónir blaðsíðna og fjölda mynda og myndbanda. Um er að ræða gögn sem aflað hefur verið í gegnum árin vegna rannsókna sem tengjast brotum Epsteins og annarra. Meðal annars er um að ræða tölvupósta Epsteins og önnur skilaboð, skrár sem fundust í tölvum hans á borð við myndir sem hann hafði sótt á netið og ýmislegt annað.
Mörg fórnarlömb Epsteins hafa kvartað yfir því að hægt hafi verið að bera kennsl á þær út frá skjölunum sem birt voru.
Pam Bondi, dómsmálaráðherra, viðurkenndi í bréfi til dómarans í gær að starfsmenn ráðuneytisins hefðu fjarlægt þúsundir skjala, mynda og myndbanda, þar sem upplýsingar sem hefði átt að fela hefðu verið opinberaðar.
Hún sagði ýmislegt hafa spilað þar inn í, samkvæmt frétt New York Times. Bæði tæknilegar og mannlegar villur.
Meðal þess efnis sem hefur verið fjarlægt voru nektarmyndir af ungum konum og mögulega táningum sem birtar voru fyrir mistök.
Bondi og aðrir forsvarsmenn ráðuneytisins segja að skjölin verði birt aftur þegar búið sé að hylma yfir upplýsingar sem við á.
Lögmenn fórnarlamba Epsteins hafa beðið dómarann um að skipa ríkisstjórninni að loka síðunni þar sem finna má skjölin á meðan unnið sé að því að fela upplýsingar um fórnarlömbin. Þeir hafa einnig beðið dómarann um að skipa óháðan aðila til að halda utan um það ferli.
Þingmennirnir sem lögðu fram frumvarpið sem á endanum þvingaði ríkisstjórnina til að opinbera Epstein-skjölin höfðu áður farið fram á að óháður aðili yrði skipaður til að halda utan um ferlið.
Það þvertóku forsvarsmenn ráðuneytisins fyrir en Todd Blanche, aðstoðardómsmálaráðherra og fyrrverandi einkalögmaður Donalds Trump, hefur stýrt þessari vinnu.
AP fréttaveitan segir að í bréfi sem áðurnefndir lögmenn sendu til dómarans sé haft eftir átta af fórnarlömbum Epsteins að opinberun skjalanna og nafna þeirra hafi þegar haft mikil áhrif. Meðal annars hafi þeim borist morðhótanir og ógnanir og í einu tilfelli voru bankaupplýsingar einnar konu birtar.
