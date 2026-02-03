Innlent

Árni Sæberg skrifar
Frá vettvangi í Urriðaholti.
Árekstur varð á gatnamótum Urriðaholtsstrætis og Kauptúns í Garðabæ um klukkan 11 í morgun. Tveir eru sagðir slasaðir en þó er talið að um minni háttar áverka sé að ræða.

Sævar Guðmundsson, aðalvarðstjóri lögreglustöðvarinnar í Hafnarfirði, segir í samtali við Vísi að samkvæmt fyrstu tilkynningu séu tveir slasaðir. Lögregla sé enn á vettvangi.

Vakthafandi varðstjóri hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðinu segir að talið sé að um minni háttar áverka sé að ræða. Sjúkrabíll og slökkviliðsbíll hafi verið sendir á vettvang en að svo stöddu sé ekki ljóst hvort nokkur verði fluttur á sjúkrahús. Slökkviliðsbílar séu jafnan sendir á vettvang þegar árekstrar verða á stórum umferðargötum til að tryggja vettvang.

Samkvæmt heimildum fréttastofu fór rafmagn af Urriðaholti skömmu fyrir áreksturinn og umferðarljós hafi því verið óvirk um tíma.

