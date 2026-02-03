Innlent

Kona kastaði flösku í höfuð manns

Árni Sæberg skrifar
Mál Héraðssaksóknara á hendur konunni verður tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjaness.
Mál Héraðssaksóknara á hendur konunni verður tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjaness. Vísir/Vilhelm

Kona á sextugsaldri hefur verið ákærð fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás með því að kasta glerflösku í höfuð manns á veitingastaðnum Ölveri í Glæsibæ aðfaranótt laugardags í byrjun febrúar.

Í ákæru á hendur konunni, sem þingfest verður í Héraðsdómi Reykjaness þann 11. febrúar, segir að afleiðingar árásarinnar hafi verið þær að maðurinn hlaut yfirborðsáverka á höfði og tognun og ofreynslu á hálshrygg.

Árásin teljist varða við ákvæði almennra hegningarlaga um sérstaklega hættulega líkamsárás, sem varðar allt að sextán ára fangelsisvist. Þess sé krafist að konan verði dæmd til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar.

Þá segir að maðurinn krefjist þess að konan greiði honum miskabætur að fjárhæð 600 þúsund.

Lögreglumál Dómsmál Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið