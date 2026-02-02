Sandra fór illa með færin í tapi gegn úlfynjunum Ágúst Orri Arnarson skrifar 2. febrúar 2026 19:07 Sandra María hefur verið iðin við kolann á þessu tímabili en fór illa með færin í kvöld. Getty/Marcio Machado Sandra María Jessen þurfti að sætta sig við 2-1 tap með liði 1. FC Köln á útivelli gegn Wolfsburg í 16. umferð þýsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Leikurinn fór af stað með miklum látum. Lineth Beerensteyn tók forystuna fyrir heimalið Wolfsburg eftir aðeins fjórar mínútur en á 22. mínútu jafnaði Köln þökk sé sjálfsmarki Sarai Linder. Eftir að lent undir og eftir að hafa jafnað fékk Sandra María frábær færi til að jafna leikinn eða koma Köln yfir. Hún hitti boltann illa í fyrra skiptið og í seinna skiptið var Sarai Linder, nýbúin að skora sjálfsmark, með slaka sendingu til baka sem Sandra komst inn í en Akureyringnum tókst ekki að klára færið. Bild lýsti leiknum í beinni. Lineth Beerensteyn skoraði síðan annað mark um miðjan seinni hálfleik til að tryggja Wolfsburg sigurinn. Köln er í 8. sæti deildarinnar en Wolfsburg er í 2. sæti, sex stigum frá toppliði Bayern Munchen eftir sigurinn. Sandra María hefur spilað alla 16 leikina í deildinni og skorað 9 mörk auk þess að gefa 1 stoðsendingu. Íris Ómarsdóttir skoraði í tapi gegn Napoli Hin hálfíslenska Íris Ómarsdóttir skoraði mark Fiorentina og minnkaði muninn í 1-2 tapi á heimavelli gegn Napoli í 12. umferð ítölsku úrvalsdeildarinnar. Íslensku landsliðskonurnar Katla Tryggvadóttir og Hlín Eiriksdóttir sátu á varamannabekknum. Hlín kom að láni til Fiorentina á dögunum og var í leikmannahópnum í fyrsta sinn. Napoli er í 5. sæti deildarinnar en Fiorentina í 7. sætinu af 12 liðum. Þýski boltinn Mest lesið Biður Dag afsökunar Handbolti Leynast öflugar íslenskar skyttur einhvers staðar? Handbolti Gísli Þorgeir og Viktor Gísli á toppnum en Óðinn í öðru sæti Handbolti Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Enski boltinn Gísli Þorgeir og allir hinir verðlaunastrákar sögunnar Handbolti Bónus frá ríkinu, bannaða bandið og aftur hátíð fyrir Dag og hans menn Handbolti Með fleiri mörk með langskotum en Ísland og samt með sex færri leiki spilaða Handbolti „Fáránlegt ef við ætlum að fara breyta til“ Handbolti Ákváðu að spila þrátt fyrir banaslys á leið á mótið og unnu síðan mótið Sport Segja að bestu árin hjá þessum hóp séu fram undan Handbolti Fleiri fréttir Mateta fer ekki til Mílanó Valgeiri létt eftir langa martröð Ísak Andri til Danmerkur rétt fyrir lok gluggans Ronaldo í fýlu og skrópar í leik kvöldsins Jón Dagur bætist í Íslendingalið Freys Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi Kvennalið Arsenal vann sér inn meira en 280 milljónir króna Szoboszlai segir að framtíð hans hjá Liverpool sé „ekki í hans höndum“ Kolbeinn lánaður til Noregs „Ég er ekki Gandálfur hinn grái“ Liverpool keypti varnarmann fyrir tíu milljarða en fær hann ekki fyrr en í sumar Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford „Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“ Willum snýr aftur í hollenska boltann Vondar fréttir úr herbúðum Arsenal sem skoðar markaðinn Manchester City glutraði niður tveggja marka forystu Bragi Karl stimplaði sig inn með marki í fyrsta leik Aston Villa tapaði gegn tíu mönnum Brentford Mbappé bætti upp fyrir hrikalegt klúður Sesko tryggði þriðja sigurinn í röð Sjáðu tvennuna hjá Ekitike, endurkomu Chelsea og öll mörkin úr enska í gær Hearts náði sjö stiga forskoti Yamal og Rashford á skotskónum í sigri Börsunga Ekitike með tvö á tveimur og langþráður sigur Liverpool Þreföld hálfleiksskipting og endurkoma hjá Chelsea Fiorentina tapaði fyrir meisturunum Beto bjargaði stigi á afmælisdaginn Öruggt hjá Arsenal á Elland Road og sjö stiga forskot Íslandsmeistararnir byrja vel og KR sótti sigur á Akureyri Valur er Reykjavíkurmeistari árið 2026 Sjá meira