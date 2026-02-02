Fótbolti

Sandra fór illa með færin í tapi gegn úlfynjunum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Sandra María hefur verið iðin við kolann á þessu tímabili en fór illa með færin í kvöld. 
Sandra María Jessen þurfti að sætta sig við 2-1 tap með liði 1. FC Köln á útivelli gegn Wolfsburg í 16. umferð þýsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.

Leikurinn fór af stað með miklum látum. Lineth Beerensteyn tók forystuna fyrir heimalið Wolfsburg eftir aðeins fjórar mínútur en á 22. mínútu jafnaði Köln þökk sé sjálfsmarki Sarai Linder.

Eftir að lent undir og eftir að hafa jafnað fékk Sandra María frábær færi til að jafna leikinn eða koma Köln yfir.

Hún hitti boltann illa í fyrra skiptið og í seinna skiptið var Sarai Linder, nýbúin að skora sjálfsmark, með slaka sendingu til baka sem Sandra komst inn í en Akureyringnum tókst ekki að klára færið. Bild lýsti leiknum í beinni.

Lineth Beerensteyn skoraði síðan annað mark um miðjan seinni hálfleik til að tryggja Wolfsburg sigurinn.

Köln er í 8. sæti deildarinnar en Wolfsburg er í 2. sæti, sex stigum frá toppliði Bayern Munchen eftir sigurinn.

Sandra María hefur spilað alla 16 leikina í deildinni og skorað 9 mörk auk þess að gefa 1 stoðsendingu.

Íris Ómarsdóttir skoraði í tapi gegn Napoli

Hin hálfíslenska Íris Ómarsdóttir skoraði mark Fiorentina og minnkaði muninn í 1-2 tapi á heimavelli gegn Napoli í 12. umferð ítölsku úrvalsdeildarinnar.

Íslensku landsliðskonurnar Katla Tryggvadóttir og Hlín Eiriksdóttir sátu á varamannabekknum. Hlín kom að láni til Fiorentina á dögunum og var í leikmannahópnum í fyrsta sinn.

Napoli er í 5. sæti deildarinnar en Fiorentina í 7. sætinu af 12 liðum.

