Jón Dagur bætist í Ís­lendingalið Freys

Jón Dagur Þorsteinsson með pennann á lofti. Brann.no

Norska knattspyrnufélagið Brann hefur fengið mikinn liðsstyrk því landsliðsmaðurinn Jón Dagur Þorsteinsson er kominn til félagsins að láni frá Herthu Berlín í Þýskalandi.

Jón Dagur er með samning við Herthu Berlín til sumarsins 2027 en verður að láni hjá Brann til loka júní í sumar.

Á þeim tíma mun Brann í minnsta lagi spila tvo leiki í Evrópudeildinni, gegn Bologna síðar í þessum mánuði, einn bikarleik og tólf deildarleiki á nýju tímabili í norsku úrvalsdeildinni.

Jón Dagur kom til Herthu árið 2024 en hefur aðeins fimm sinnum verið í byrjunarliði liðsins í þýsku B-deildinni í vetur og alls spilað tíu deildarleiki á tímabilinu.

Hjá Brann hittir hann fyrir fjölda Íslendinga því þjálfarinn Freyr Alexandersson stýrir liðinu og fékk nýverið til sín Kristal Mána Ingason. Í liðinu eru einnig Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson.

