Jón Dagur bætist í Íslendingalið Freys Sindri Sverrisson skrifar 2. febrúar 2026 14:30 Jón Dagur Þorsteinsson með pennann á lofti. Brann.no Norska knattspyrnufélagið Brann hefur fengið mikinn liðsstyrk því landsliðsmaðurinn Jón Dagur Þorsteinsson er kominn til félagsins að láni frá Herthu Berlín í Þýskalandi. Jón Dagur er með samning við Herthu Berlín til sumarsins 2027 en verður að láni hjá Brann til loka júní í sumar. Á þeim tíma mun Brann í minnsta lagi spila tvo leiki í Evrópudeildinni, gegn Bologna síðar í þessum mánuði, einn bikarleik og tólf deildarleiki á nýju tímabili í norsku úrvalsdeildinni. Jón Dagur kom til Herthu árið 2024 en hefur aðeins fimm sinnum verið í byrjunarliði liðsins í þýsku B-deildinni í vetur og alls spilað tíu deildarleiki á tímabilinu. Hjá Brann hittir hann fyrir fjölda Íslendinga því þjálfarinn Freyr Alexandersson stýrir liðinu og fékk nýverið til sín Kristal Mána Ingason. Í liðinu eru einnig Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson. Norski boltinn Þýski boltinn