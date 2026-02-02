Enski boltinn

Kvennalið Arsenal vann sér inn meira en 280 milljónir króna

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Leikmenn Arsenal fagna hér sigri í fyrstu Meistarabikarkeppni kvenna í fótbolta.
Arsenal var krýndur sigurvegari í fyrsta Meistarabikar kvenna í fótbolta í gær eftir að varamaðurinn Caitlin Foord tryggði liðinu 3-2 sigur á brasilíska liðinu Corinthians í framlengdum úrslitaleik.

Úrslitaleikurinn í nýrri keppni FIFA fyrir félagslið fór fram í úrhellisrigningu á Emirates-leikvanginum, þar sem liðið frá Norður-Lundúnum tryggði sér einnig 2,3 milljónir dollara í verðlaunafé eða meira en 280 milljónir íslenskra króna.

Arsenal hlaut þar með stærstu peningaverðlaun í sögu kvennaknattspyrnufélagsliða en þetta er næstum fjórum sinnum meira en þær fimm hundruð þúsund evrur sem Arsenal fékk fyrir að vinna Meistaradeildina á síðasta tímabili.

Skyttunum var spáð sigri í keppninni þar sem meistarar sex heimsálfa kepptu um bikarinn í fyrsta sinn.

Fyrirliði Corinthians, Gabi Zanotti, jafnaði metin eftir að Olivia Smith hafði komið Arsenal yfir á 15. mínútu í fyrri hálfleik, áður en Lotte Wubben-Moy kom Arsenal aftur yfir með skalla eftir hlé.

Arsenal var aðeins andartökum frá sigri en fékk á sig vítaspyrnu í uppbótartíma – sem Vic Albuquerque skoraði úr – áður en liðið barðist til baka í úrhellinu í fyrri hluta framlengingar.

Sigurgleðin var þó dempuð eftir að markvörður Arsenal, Anneke Borbe, meiddist í árekstri seint í seinni hluta framlengingar og var borin af velli á sjúkrabörum eftir langt hlé vegna meðferðar meiðsla hennar á vellinum.

Arsenal-konurnar tóku við bikarnum frá goðsögn félagsins, Arsene Wenger. „Það er ekki oft sem maður getur skráð sig á spjöld sögunnar hjá Arsenal því sagan hefur verið skrifuð svo oft,“ sagði markaskorarinn Lotte Wubben-Moy við Sky Sports eftir sigurinn.

„Við stöndum á herðum risa. Að koma í þessa fyrstu keppni og vinna hana með öllum stuðningsmönnum okkar hér með stæl. Stuðningsmennirnir okkar eru dásamlegir og það er fyrir þá sem við gerum þetta,“ sagði Wubben-Moy.

Fyrirliði Arsenal, Kim Little, bætti við: „Þetta er augljóslega einstök upplifun – þar sem þetta er fyrsti Meistarabikarinn. Við munum læra mikið af því að vinna í dag og fá bikar,“ sagði Little.

