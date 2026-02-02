Kvennalið Arsenal vann sér inn meira en 280 milljónir króna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. febrúar 2026 14:00 Leikmenn Arsenal fagna hér sigri í fyrstu Meistarabikarkeppni kvenna í fótbolta. EPA/DAVID CLIFF Arsenal var krýndur sigurvegari í fyrsta Meistarabikar kvenna í fótbolta í gær eftir að varamaðurinn Caitlin Foord tryggði liðinu 3-2 sigur á brasilíska liðinu Corinthians í framlengdum úrslitaleik. Úrslitaleikurinn í nýrri keppni FIFA fyrir félagslið fór fram í úrhellisrigningu á Emirates-leikvanginum, þar sem liðið frá Norður-Lundúnum tryggði sér einnig 2,3 milljónir dollara í verðlaunafé eða meira en 280 milljónir íslenskra króna. Arsenal hlaut þar með stærstu peningaverðlaun í sögu kvennaknattspyrnufélagsliða en þetta er næstum fjórum sinnum meira en þær fimm hundruð þúsund evrur sem Arsenal fékk fyrir að vinna Meistaradeildina á síðasta tímabili. Skyttunum var spáð sigri í keppninni þar sem meistarar sex heimsálfa kepptu um bikarinn í fyrsta sinn. Fyrirliði Corinthians, Gabi Zanotti, jafnaði metin eftir að Olivia Smith hafði komið Arsenal yfir á 15. mínútu í fyrri hálfleik, áður en Lotte Wubben-Moy kom Arsenal aftur yfir með skalla eftir hlé. View this post on Instagram A post shared by Match of the Day (@bbcfootball) Arsenal var aðeins andartökum frá sigri en fékk á sig vítaspyrnu í uppbótartíma – sem Vic Albuquerque skoraði úr – áður en liðið barðist til baka í úrhellinu í fyrri hluta framlengingar. Sigurgleðin var þó dempuð eftir að markvörður Arsenal, Anneke Borbe, meiddist í árekstri seint í seinni hluta framlengingar og var borin af velli á sjúkrabörum eftir langt hlé vegna meðferðar meiðsla hennar á vellinum. Arsenal-konurnar tóku við bikarnum frá goðsögn félagsins, Arsene Wenger. „Það er ekki oft sem maður getur skráð sig á spjöld sögunnar hjá Arsenal því sagan hefur verið skrifuð svo oft,“ sagði markaskorarinn Lotte Wubben-Moy við Sky Sports eftir sigurinn. „Við stöndum á herðum risa. Að koma í þessa fyrstu keppni og vinna hana með öllum stuðningsmönnum okkar hér með stæl. Stuðningsmennirnir okkar eru dásamlegir og það er fyrir þá sem við gerum þetta,“ sagði Wubben-Moy. Fyrirliði Arsenal, Kim Little, bætti við: „Þetta er augljóslega einstök upplifun – þar sem þetta er fyrsti Meistarabikarinn. Við munum læra mikið af því að vinna í dag og fá bikar,“ sagði Little. Enski boltinn FIFA Mest lesið Biður Dag afsökunar Handbolti Leynast öflugar íslenskar skyttur einhvers staðar? Handbolti Gísli Þorgeir og Viktor Gísli á toppnum en Óðinn í öðru sæti Handbolti Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Enski boltinn „Fáránlegt ef við ætlum að fara breyta til“ Handbolti Ákváðu að spila þrátt fyrir banaslys á leið á mótið og unnu síðan mótið Sport Með fleiri mörk með langskotum en Ísland og samt með sex færri leiki spilaða Handbolti Gísli Þorgeir og allir hinir verðlaunastrákar sögunnar Handbolti Segja að bestu árin hjá þessum hóp séu fram undan Handbolti „Þá byrja þeir bara að spila þennan viðbjóð“ Handbolti Fleiri fréttir Kvennalið Arsenal vann sér inn meira en 280 milljónir króna Szoboszlai segir að framtíð hans hjá Liverpool sé „ekki í hans höndum“ Liverpool keypti varnarmann fyrir tíu milljarða en fær hann ekki fyrr en í sumar Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Vondar fréttir úr herbúðum Arsenal sem skoðar markaðinn Manchester City glutraði niður tveggja marka forystu Aston Villa tapaði gegn tíu mönnum Brentford Sesko tryggði þriðja sigurinn í röð Sjáðu tvennuna hjá Ekitike, endurkomu Chelsea og öll mörkin úr enska í gær Ekitike með tvö á tveimur og langþráður sigur Liverpool Þreföld hálfleiksskipting og endurkoma hjá Chelsea Beto bjargaði stigi á afmælisdaginn Öruggt hjá Arsenal á Elland Road og sjö stiga forskot Sjáðu laglega afgreiðslu hins sjóðheita Barrys Sjóðheitur Dorgu frá í um tíu vikur Barry bjargaði stigi fyrir Everton Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár Sjáðu draumamark Dorgu og öll hin í sigri United á Arsenal Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal Aston Villa lifði af orrahríð fyrir norðan og náði Manchester City Hlín utan hóps er Lehmann kom að marki í fyrsta leik Estevao með mark og stoðsendingu gegn lánlausu Palace liði Sjáðu alla dramatíkina úr enska boltanum Van Dijk segir að það hafi „klárlega verið brotið á sér“ í sigurmarkinu „Sigurmark undir lokin er fullkomið fyrir okkur“ Liverpool-vandræðin halda áfram og Bournemouth með sigurmark í blálokin Stórbrotið sigurmark hjá Harry Wilson Haaland fékk smá hvíld í kærkomnum sigri City Hömruðu meðan járnið var heitt í sigri gegn Sunderland Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford Sjá meira