Bragi Karl stimplaði sig inn með marki í fyrsta leik

Njarðvík vann 3-1 endurkomusigur á ÍR þegar að liðin mættust í Lengjubikarnum í fótbolta í Reykjaneshöllinni í dag. Bragi Karl Bjarkason skoraði sitt fyrsta mark fyrir Njarðvík í sínum fyrsta leik fyrir félagið eftir að hafa verið keyptur frá FH á dögunum.
Liðin spila í riðli þrjú í Lengjubikarnum og í dag voru það ÍR-ingar sem skoruðu fyrsta mark leiksins. Það gerði Stefán Þór Pálsson á 15. mínútu, staðan orðin 1-0.
Þannig stóðu leikar allt þar til á 41.mínútu en þá skoraði Valdimar Jóhannsson jöfnunarmark fyrir Njarðvík, 1-1.
Davíð Smári Lamude, þjálfari Njarðvíkur, gerði tvöfalda skiptingu í hálfleik og var Bragi Karl, ný leikmaður liðsins sem var keyptur frá FH settur inn á. Það tók Braga rétt um átta mínútur að skora sitt fyrsta mark fyrir Njarðvík er hann kom liðinu yfir í stöðuna 2-1 með marki á 54.mínútu.
Það var síðan Oumar Diouck sem gulltryggði 3-1 sigur Njarðvíkur með marki á 69.mínútu.
Þetta var fyrsti leikur bæði Njarðvíkur og ÍR í Lengjubikarnum en auk þessara liða skipta lið Víkings Reykjavíkur, KA, KR og Grindavíkur riðilinn. Njarðvík, Víkingur Reykjavík og KR unnu leiki sína í þessari fyrstu umferð.