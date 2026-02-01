„Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“

Eftir meiðslum hrjáð ár úti í atvinnumennskunni er Bryndís Arna Níelsdóttir komin aftur heim og gengin í raðir ríkjandi Íslands- og bikarmeistara Breiðabliks. Hvalreki fyrir Blika komist hún aftur á beinu brautina eins og hún stefnir á að gera.
Bryndís Arna er aðeins 22 ára gömul og áður en hún hélt út í atvinnumennskuna til Vaxjo í Svíþjóð, fyrir tveimur árum síðan, raðaði hún inn mörkum fyrir lið Vals og varð markadrottning Bestu deildarinnar tímabilið 2023 þegar Valur stóð uppi sem Íslandsmeistari.
Í Svíþjóð hafa meiðsli verið að plaga Bryndísi nær óslitið frá apríl á síðasta ári og því ákvað hún að snúa aftur heim og komast aftur á rétt skrið. Geri hún það er ljóst að um hvalreka sé að ræða fyrir Blika, sem hafa misst marga sterka pósta eftir að liðið varð tvöfaldur meistari hér heima á síðasta tímabili.
„Það hefur verið mikil blóðtaka en enn til staðar góður kjarni í hópnum og mér list bara vel á þjálfarateymið líka. Liðið er í skemmtilegu verkefni þessar vikurnar í Evrópu. Ég er bara spennt fyrir því að hjálpa liðinu í því verkefni og vinna aftur báða titlana,“ segir Bryndís Arna í samtali við íþróttadeild.
Kom ekkert til greina að snúa aftur í Val?
„Jú það kom auðvitað alltaf til greina. Ég talaði við mörg lið, fór á einhverja fundi en fannst stemningin í Breiðabliki góð, lýst vel á þjálfarateymið. Það var líka mikilvægt fyrir mig að vera hjá liði með gott sjúkrateymi og mér lýst vel á það hér. Mér finnst þetta rétti kosturinn fyrir mig í dag.“
Nú sé vonandi að baki krefjandi meiðslatímabil en Bryndís, sem á að baki 7-A landsleiki fyrir Íslands hönd, stefnir á að geta látið til sín taka í Lengjubikarnum fyrir upphaf Bestu deildarinnar.
„Þetta er búið að vera mjög langt tímabil. Gerist í apríl og ég hef nánast ekkert spilað síðan þá og árið áður hafði ég líka verið að glíma við meiðsli. Tímabilin mín erlendis einkenndust ekki mikið af því að spila fótbolta og það að spila fótbolta er það sem ég vel sem mest gera af. Á bakvið það að koma heim núna felst sú hugsun að spila á nýjan leik, ná mér heillri aftur. Þetta er búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en gerist í íþróttum.“
Hún stefnir á að komast aftur út í atvinnumennskuna á einhverjum tímapunkti.
„Burtséð frá meiðslunum fannst mér mjög gaman í atvinnumennskunni og fékk smá smjörþefinn af því þarna úti. Klárlega er planið að fara aftur út, það bara gerist þegar að það gerist en markmiðið mitt núna er að ná mér heillri, eiga gott tímabil, hjálpa liðinu að vinna þessa titla og komast áfram í Evrópu.“