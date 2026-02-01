Aston Villa tapaði gegn tíu mönnum Brentford

Tíu leikmenn Brentford sóttu 1-0 sigur gegn Aston Villa en Crystal Palace tókst að setja 1-1 jöfnunarmark á útivelli gegn tíu leikmönnum Nottingham Forest í 24. umferð ensku úrvalsdeildarinnar.
Aston Villa var að tapa öðrum heimaleiknum í röð en Brentford batt enda á tveggja leikja taphrinu.
Kevin Schade fékk að líta rautt spjald á 42. mínútu fyrir að sparka í Matty Cash eftir að hafa brotið á honum.
Þrátt fyrir að missa mann af velli var Brentford ekkert minna hættulegt í skyndisóknum og eftir eina slíka skoruðu þeir eina mark leiksins, í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Dango Ouattara var þar á ferð með góða afgreiðslu framhjá Emiliano Martínez.
Bæði lið fengu færi í seinni hálfleiknum til að skora en góðar vörslur og VAR dómarar stóðu í vegi fyrir mörkum. Tammy Abraham kom boltanum í netið fyrir Aston Villa en markið fékk ekki að standa og lokatölur urðu 0-1 fyrir Brentford.
Í leik Nottingham Forest og Crystal Palace skoraði Morgan Gibbs-White opnunarmarkið eftir aðeins fimm mínútur en í uppbótartíma fyrri hálfleiks fékk Crystal Palace vítaspyrnu.
Neco Williams varði bolta sem var á leiðinni í netið og fékk rautt spjald. Ismaila Sarr steig á vítapunktinn og skoraði jöfnunarmarkið.
Lokatölur 1-1 en liðin sitja í 14. sæti og 17. sæti. Forest er þremur stigum á eftir Palace.