Real Madrid vann hádramatískan 2-1 sigur þegar fallbaráttulið Rayo Vallecano kom í heimsókn í 22. umferð spænsku úrvalsdeildarinnar. Kylian Mbappé klúðraði fyrir opnu marki en bætti upp fyrir það undir blálok leiksins og skoraði sigurmarkið. Gestirnir enduðu með níu menn inni á vellinum.
Leikurinn hófst ekki vel fyrir heimamenn í Madríd.
Áhorfendur bauluðu á liðið þegar það gekk inn á völlinn, en klappaði þegar tilkynnt var að Carlos Alcaraz hefði unnið Opna ástralska.
Vinicius Jr. komst síðan í gott færi strax á 2. mínútu og uppskar hornspyrnu. Hann setti hendur upp í loft og heimtaði að áhorfendur klöppuðu fyrir honum, en uppskar bara meira baul. Á 10. mínútu þurfti Jude Bellingham síðan að fara meiddur af velli.
Liðið var samt vel spilandi gegn nágrannaliðinu sem situr í 16. sæti deildarinnar og tók forystuna á 15. mínútu þegar Vinicius Jr. keyrði inn af kantinum og skrúfaði boltann í fjærhornið.
Real Madrid leiddi naumlega í hálfleik en Rayo Vallecano var nokkuð ógnandi undir lok fyrri hálfleiks og jafnaði leikinn síðan í upphafi seinni hálfleiks. Jorge de Frutos skoraði markið og skömmu síðar voru gestirnir næstum því búnir að bæta við.
Á 68. mínútu fékk Kylian Mbappé frábært færi til að taka forystuna á ný fyrir Real Madrid, hann komst framhjá markmanninum en skaut í slána fyrir opnu marki.
Bæði lið fengu færi til að taka forystuna eftir það, heimamenn meira ógnandi en bláhærði hægri bakvörðurinn Andrei Ratiu fékk dauðafæri fyrir Vallecano.
Staðan var samt enn jöfn í uppbótartíma, þrátt fyrir yfirburði Real Madrid og rautt spjald á miðjumann Vallecano, Pathé Ismael Ciss.
Mikill hiti var inni á vellinum og í uppbótartíma fékk Real Madrid vítaspyrnu þegar miðvörðurinn Nobel Mendy hitti ekki boltann og sparkaði í magann á Brahim Díaz.
Kylian Mbappé steig á punktinn og bætti upp fyrir klúðrið fyrr í leiknum.
Rayo Vallecano fékk annað rautt spjald, þegar komið var fram á þrettándu mínútu uppbótartíma. Josep Chavarría missti stjórn á sér og var rekinn í sturtu.
Leiknum lauk síðan loksins eftir 105 mínútur og Real Madrid fagnaði mikilvægum sigri sem heldur liðinu einu stigi frá toppliði Barcelona.