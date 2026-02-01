Innlent

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Björg Magnúsdóttir fjölmiðlakona.
Björg Magnúsdóttir fjölmiðlakona.

„Það þarf að létta á kerfinu. Við þurfum að átta okkur á því fyrir hvern við erum að vinna, hvert er hlutverkið? Er þetta nauðsynlegt verkefni? Og svo framvegis. Það þarf klárlega að fara í einhverja endurskoðun á hvernig kerfið er. Þarna er ég ekki að tala um þjónustuna inni í skólunum og frístundarheimilunum. Ég er að tala um þessa miðlægu stjórnsýslu. Við verðum að skýra hana betur.“

Þetta segir Björg Magnúsdóttir, nýr oddviti Viðreisnar í Reykjavík, í samtali við fréttastofu degi eftir að hún bar sigur úr býtum í leiðtogaprófkjöri Viðreisnar. Hún vann gegn þremur mótframbjóðendum og hlaut 48 prósent atkvæða eða alls 1.011 atkvæði og tekur því við af Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur sem leiðtogi flokksins í borginni. Hún segir tilfinninguna hálf óraunverulega degi eftir sigur.

„Mér leið alveg svolítið þannig í gærkvöldi, eins og ég væri komin út úr líkama mínum eins og einhver lýsti því. Þetta er hálf óraunverulegt. Maður setur sér hátt markmið og vinnur ötullega að því og síðan bara tekst það. Það er svolítið mögnuð tilfinning.

Björg og stuðningsmenn hennar voru í gær sakaðir um að hafa brotið kosningareglur Viðreisnar með því að hafa samband við flokksmenn sem ekki mætti hafa samband við samkvæmt merkingum í gagnagrunni. Hún harmar hvernig fór.

„Það var einhver handagangur í öskjunni í gær og stuðningsmenn mínir fóru þarna aðeins fram úr sér. Mér skilst að þetta hafi ekki verið stórvægilegt. Sigurinn er afgerandi svo það er ánægjulegt inn í þetta. Ég tek því bara sem höndum ber ef að það þarf að ræða þetta mál betur og meira við forystuna. Það voru ekki allir sáttir með þessi skilaboð svo ég veit ekki hvort þetta hafi unnið  eitthvað með mér.“

Hún telur ekki að þetta muni draga einhvern dilk á eftir sér.

„Það er leiðinlegt og bagalegt að þetta hafi komið fyrir og ég hef beðist afsökunar á því.“

Björg vann áður sem aðstoðarkona Einars Þorsteinssonar þegar hann var borgarstjóri Reykjavíkur en hann er núverandi oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavík. Spurð hvernig það leggist í hana að þurfa líklega að mæta fyrrverandi yfirmanni sínum í kosningabaráttu segir hún: 

„Það leggst bara ótrúlega vel í mig. Ég get ekki beðið eftir því,“ segir hún og tekur fram að hún sé reiðubúin að svara honum fullum hálsi líkt og öðrum oddvitum.

Hún leggur mesta áherslu á að kalla eftir breytingum í borginni fyrir komandi kosningar.

„Ég hef talað skýrt fyrir því að nú sé þörf á breytingum og miklum breytingum í Reykjavík. Ég skynja það mjög sterkt og ég og mitt teymi höfum verið að tala við þúsund manns. Það er alveg augljóst að það þarf eitthvað að gerast hjá borginni. Það þarf að endurræsa vélarnar og setja þjónustu við borgarbúa í forgang. Ég held að það sé stóra málið og nú er það verkefni Viðreisnar að stilla upp öflugu liði.“

Hún útilokar ekki samstarf með neinum flokki. Þau eigi eftir að sjá á öll spilin og flokkar eiga eftir að raða á lista og enn á eftir að tilkynna oddvita víða.

