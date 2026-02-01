Líkurnar á lækkun „mjög litlar“ Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 1. febrúar 2026 12:52 Daði Már Kristófersson fjármála- og efnahagsráðherra. Vísir/Vilhelm Daði Már Kristófersson fjármála- og efnahagsráðherra segist ekki ætla að spá fyrir um ákvörðun peningastefnunefndar um stýrivexti en nefndin kynnir ákvörðun sína á miðvikudag. „Ég ætla ekki að fara að giska á hvað stefnunefnd mun gera, en ég get tekið undir það sjónarmið að líkurnar á lækkun núna á næsta fundi eru mjög litlar,“ sagði Daði Már á Sprengisandi í dag. Hann áréttir þó að Seðlabankinn horfi á heildarhagkerfið og þó það hljómi eins og þversögn þýði stýrivextir að hægt sé að gera mjög mikið til að örva hagkerfið. Í vikunni var greint frá því að verðbólga mælist nú 5,2 prósent, umfram svörtustu spár. Daði Már hefur sætt gagnrýni vegna ýmissa hækkana sem gerðar voru á opinberum gjöldum um áramótin. Margar þeirra tengjast ökutækjum. Þá hefur hann sætt gagnrýni fyrir að kenna olíufélögunum um aukna verðbólgu. Peningastefnunefnd Seðlabankans kynnir ákvörðun sína næsta miðvikudag. Greiningardeildir Íslandsbanka og Landsbanka eru ósammála í spám sínum um stýrivaxtaákvörðun Seðlabankans. Íslandsbanki spáir óbreyttum stýrivöxtum en Landsbankinn spáir 0,25 prósentustiga hækkun. Á Sprengisandi ítrekaði Daði Már að hann harmi að ekki hafi gengið betur að ná niður vöxtum en raun ber vitni. „Ég er ekki ánægður. Og það er alls ekki að ég sé að standa mig nógu vel í vinnunni,“ segir Daði. Hann viðurkennir sem fyrr að hafa gagnrýnt hagræðingaraðgerðir fyrri ríkisstjórna, en í þeim fólust meðal annars óútfærðar afkomubætandi aðgerðir. „Við nálguðumst þetta allt öðruvísi, með því að leita til almennings og setja síðan saman svona möppu af aðgerðum sem á tímabili fjármálaáætlunar eiga að skila tæplega 110 milljörðum,“ segir Daði. Hann segir vel hafa gengið að skera niður enn sem komið er og bendir á að í fyrra hafi tekist að draga saman kostnað ríkisins um fimmtán prósent. „Það sem er auðvitað líka ljóst er á sama tíma, tekur þessi ríkisstjórn við raunverulega með það verkefni og umboð að hreyfa við ákveðinni kyrrstöðu sem hafði ríkt, koma orkuöflun aftur af stað, vinna úr innviðaskuldinni.“ Efnahagsmál Verðlag Neytendur Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Tengdar fréttir „Mér þykir leiðinlegt að þetta gangi ekki betur“ Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir að sér þyki leiðinlegt að ekki gangi betur að ná niður verðbólgu og vöxtum. Hann muni leggja sig allan fram og ekki hvílast fyrr en árangri hafi verið náð. 29. janúar 2026 20:46 Mest lesið „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Innlent „Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota“ Innlent Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Erlent Björg sökuð um brot á kosningareglum Viðreisnar Innlent Listamenn safna fyrir 10 ára dreng á Selfossi í dag Innlent Ölvuð kona grunuð um að valda umferðarslysi á rafhlaupahjóli Innlent Stöðvuðu stolinn bíl með naglamottu eftir eftirför um alla borg Innlent Grunaður um stórfellda líkamsárás Innlent Fleiri fréttir Spennt að mæta fyrrverandi yfirmanni í kappræðum Dagur kvenfélagskonunnar er í dag 1. febrúar Líkurnar á lækkun „mjög litlar“ Mótmæla og biðla til utanríkisráðherra Nýir oddvitar og sáttameðferð í kynferðisbrotamálum Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Listamenn safna fyrir 10 ára dreng á Selfossi í dag „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Sprengisandur: Laxeldi, verðbólga og falsfréttir Grunaður um stórfellda líkamsárás „Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota“ Ölvuð kona grunuð um að valda umferðarslysi á rafhlaupahjóli Hlýnandi veður í dag og „meinlaus austanlægð“ í kortunum Hilmar Gunnarsson er oddviti í Mosfellsbæ Vilhjálmur Árnason leiðir Sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ Baráttan hafi verið Viðreisn til sóma „Lúxusvandamál“ að velja og hafna á listann Stöðvuðu stolinn bíl með naglamottu eftir eftirför um alla borg Sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ velja sér oddvita „Vinna er heilsuefling“ Björg sökuð um brot á kosningareglum Viðreisnar Blótað í Grindavík á nýjan leik Vaktin: Björg Magnúsdóttir leiðir lista Viðreisnar í borginni „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Vilja Hjallastefnugrunnskóla í Árborg Skjálftinn í Bárðarbungu 5,3 að stærð Rýnt í Epstein-skjölin, prófkjör Viðreisnar og árás ungmenna „Koma einhverjir strákar og svo fer allt í háaloft“ Fjórðungur kosið í prófkjöri Viðreisnar Maður hlotið stórfellt líkamstjón eftir árás ungmenna Sjá meira