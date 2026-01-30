Innlent

„Mjög á­huga­verð um­ræða“

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Auður Daníelsdóttir er Forstjóri Orkunnar.
Olíufélögin hafa brugðist illa við málflutningi ríkisstjórnarinnar sem hefur sagt þau bera að ábyrgðar vegna aukinnar verðbólgu. Framsetningin sé villandi og standist ekki skoðun. 

Verðbólga hefur ekki mælst meiri frá því í september 2024 og stendur í fimm komma tveimur prósentum. Peningastefnunefnd Seðlabankans kynnir vaxtaákvörðun á miðvikudag en reiknað er með óbreyttum vöxtum eða hækkun um 0,25 prósentustig.

Það sem hafði mest áhrif á vísitölu neysluverðs voru breytingar á vörugjöldum bifreiða og upptaka nýs kílómetragjalds.

Fjármálaráðherra vísaði því á bug í gær að aukningin skýrðist af gjaldhækkunum ríkisstjórnarinnar vegna kílómetragjalds og sagði olíufélög bera ábyrgð vegna aukinnar álagningar. Forsætisráðherra tók undir það að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun og sagði ríkisstjórnina hafa búist við frekari lækkun á eldsneytisverði.

„Þannig að ég set að hluta til ábyrgðina á olíufélögin. Hvað það varðar að passa sig þegar það kemur að verðlagningu. Ég veit að þau finna hitann af því.“

Í úttekt frá ASÍ sem kom út fyrr í mánuðinum segir að álagning olíufélaganna hafi aldrei verið hærri. Að þeirra mati ætti olíuverð að lækka enn frekar.

 Forstjóri N1 sagði í yfirlýsingu í dag að verð hafi verið lækkað meira en sem nemur niðurfellingu gjalda og að framsetning ríkisstjórnarinnar væri villandi. Álagning þeirra hafi ekki aukist.

Guðrún Ragna Garðarsdóttir, framkvæmdastjóri Atlantsolíu, sagði í samtali við fréttastofu að málflutningur ríkisstjórnarinnar standist ekki skoðun og sagði það óábyrgt að slengja því fram að olíufélögin beri ábyrgð á verðbólgunni án þess að hafa gögn því til stuðnings.

Auður Daníelsdóttir, forstjóri Dranga sem á og rekur Orkuna, segir félagið alltaf keppast við að hafa verðið sem lægst.

„Þetta er náttúrulega mjög áhugaverð umræða að fylgjast með. Auðvitað er þetta stórt mál fyrir okkur öll í þessu samfélagi. Bæði fyrir atvinnulífið og samfélagið í heild. Það sem snýr að Orkunni þá er verðið það sama á dælu og það var fyrir áramót. Að sjálfsögðu skiluðum við öllum þeim gjöldum sem voru lögð af um áramótin. Við stöndum á alveg sama stað og við gerðum fyrir áramót.“

