„Mjög áhugaverð umræða“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 30. janúar 2026 22:25 Auður Daníelsdóttir er Forstjóri Orkunnar. vísir/bjarni Olíufélögin hafa brugðist illa við málflutningi ríkisstjórnarinnar sem hefur sagt þau bera að ábyrgðar vegna aukinnar verðbólgu. Framsetningin sé villandi og standist ekki skoðun. Verðbólga hefur ekki mælst meiri frá því í september 2024 og stendur í fimm komma tveimur prósentum. Peningastefnunefnd Seðlabankans kynnir vaxtaákvörðun á miðvikudag en reiknað er með óbreyttum vöxtum eða hækkun um 0,25 prósentustig. Það sem hafði mest áhrif á vísitölu neysluverðs voru breytingar á vörugjöldum bifreiða og upptaka nýs kílómetragjalds. Fjármálaráðherra vísaði því á bug í gær að aukningin skýrðist af gjaldhækkunum ríkisstjórnarinnar vegna kílómetragjalds og sagði olíufélög bera ábyrgð vegna aukinnar álagningar. Forsætisráðherra tók undir það að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun og sagði ríkisstjórnina hafa búist við frekari lækkun á eldsneytisverði. „Þannig að ég set að hluta til ábyrgðina á olíufélögin. Hvað það varðar að passa sig þegar það kemur að verðlagningu. Ég veit að þau finna hitann af því.“ Í úttekt frá ASÍ sem kom út fyrr í mánuðinum segir að álagning olíufélaganna hafi aldrei verið hærri. Að þeirra mati ætti olíuverð að lækka enn frekar. Forstjóri N1 sagði í yfirlýsingu í dag að verð hafi verið lækkað meira en sem nemur niðurfellingu gjalda og að framsetning ríkisstjórnarinnar væri villandi. Álagning þeirra hafi ekki aukist. Guðrún Ragna Garðarsdóttir, framkvæmdastjóri Atlantsolíu, sagði í samtali við fréttastofu að málflutningur ríkisstjórnarinnar standist ekki skoðun og sagði það óábyrgt að slengja því fram að olíufélögin beri ábyrgð á verðbólgunni án þess að hafa gögn því til stuðnings. Auður Daníelsdóttir, forstjóri Dranga sem á og rekur Orkuna, segir félagið alltaf keppast við að hafa verðið sem lægst. „Þetta er náttúrulega mjög áhugaverð umræða að fylgjast með. Auðvitað er þetta stórt mál fyrir okkur öll í þessu samfélagi. Bæði fyrir atvinnulífið og samfélagið í heild. Það sem snýr að Orkunni þá er verðið það sama á dælu og það var fyrir áramót. Að sjálfsögðu skiluðum við öllum þeim gjöldum sem voru lögð af um áramótin. Við stöndum á alveg sama stað og við gerðum fyrir áramót.“ Verðlag Bensín og olía Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Neytendur Efnahagsmál Skattar, tollar og gjöld Mest lesið Fífldjarft að fara í formanninn en varaformannsembættið...? Innlent Segir um að ræða alvarlega aðför að sjálfstæði forseta Íslands Innlent Hýdd 140 sinnum fyrir áfengisneyslu og kynlíf utan hjónabands Erlent Ákæru fyrir manndráp vísað frá Erlent Nýbirt skjöl varpa ljósi á dánarstund Epstein Erlent Vísar því á bug að HSÍ fái ekkert fyrir sinn snúð Innlent Ríkisstjórnin rugli og olíufélögin ekki sökudólgurinn Innlent Forsætisráðherra muni alltaf hafa samráð við forseta Innlent Játaði brot sín og sleppur ekki aftur við fangelsisvist Innlent Afar sérstakt að lækka laun og það á verkalýðsdaginn sjálfan Innlent Fleiri fréttir „Mjög áhugaverð umræða“ Þúsundir kvartana vegna leigubílaaksturs en fagnar breytingum Breki Atlason gefur kost á sér á lista Miðflokksins Skjálfti fannst í Hveragerði Jói Fel málar með puttunum „Voðalega eru Íslendingarnir peppaðir“ Vísar því á bug að HSÍ fái ekkert fyrir sinn snúð Handboltaveisla í beinni, málsvörn olíufélaga og fögnuður leigubílstjóra Forsætisráðherra muni alltaf hafa samráð við forseta Rannsókn vegna Deildu.net hætt tíu árum frá kæru Ríkisstjórnin rugli og olíufélögin ekki sökudólgurinn Betri að innleiða tilskipanir en verri að innleiða reglugerðir Segir um að ræða alvarlega aðför að sjálfstæði forseta Íslands Hitni undir olíufélögum sem þurfi að passa sig Stórleikurinn riðlar dagskrá margra Afar sérstakt að lækka laun og það á verkalýðsdaginn sjálfan Kristrún ræðir verðbólguna og allt á suðupunkti fyrir leikinn í kvöld Aldrei verið gefnar út fleiri rauðar viðvaranir Finnist hvergi eins sterk skilyrði til umhverfisverndar í lagareldi Streymi: Heilsan okkar: Meðferð offitu hjá fullorðnum Burðardýr hlaut þungan dóm fyrir vökvasmygl Fífldjarft að fara í formanninn en varaformannsembættið...? Játaði brot sín og sleppur ekki aftur við fangelsisvist Ráðhús Árborgar sprungið – 10 starfsmenn fluttir í annað húsnæði Streymi: Málþing um stöðu fatlaðra barna í íþróttum Lögregla eltist við afbrotamenn Harma launalækkanir í fiskeldi á Vestfjörðum Myndbirtingar foreldra geti skapað hættu Óvissustigi lýst yfir vegna snjóflóðahættu „Muni ekki valda neinu öðru en umferðaröngþveiti“ Sjá meira