Mourinho mætir Real Madrid aftur eftir ævintýralegan sigur Benfica Aron Guðmundsson skrifar 30. janúar 2026 11:40 Markvörðurinn Anatoliy Trubin reyndist hetja Benfica gegn Real Madrid á dögunum er hann tryggði portúgalska liðinu sigur og sæti í umspili 16-liða úrslita Meistaradeildarinnar Vísir/Getty Dregið var í umspil fyrir 16-liða úrslit Meistaradeildar Evrópu í fótbolta. José Mourinho og hans menn í Benfica fá að mæta Real Madrid aftur en Benfica tryggði sér sæti í umspilinu með ævintýralegu marki gegn Madrídingum fyrr í vikunni. Umspilið samanstendur af átta tveggja leikja einvígjum liða sem enduðu í 9.-24. sæti deildarkeppni Meistaradeildarinnar en þetta eru einvígi umspilsins. Benfica - Real MadridBodø/Glimt - InterMónakó - Paris Saint-GermainQarabag - Newcastle UnitedGalatasaray - JuventusClub Brugge - Atletico MadridBorussia Dortmund - AtalantaOlympiakos - Bayer Leverkusen Leikir umspilsins munu fara fram 17. og 18. febrúar annars vegar og 24. og 25. febrúar hins vegar. Leikið verður heima og að heiman. Átta lið tryggðu sér beinan farmiða í 16-liða úrslit Meistaradeildarinnar með því að enda í einu af átta efstu sætum deildarkeppninnar. Þau eru: Arsenal BarcelonaBayern MunchenChelseaLiverpoolManchester City Sporting LisabonTottenham Möguleikir mótherjar ensku liðanna í 16-úrslitunum eftir að umspils umferðin hefur verið spiluð eru á þessa leið: Arsenal gæti mætt Borussia Dortmund, Atalanta, Olympiacos eða Bayer Leverkusen Manchester City gæti mætt Benfica, Real Madrid, Bodo/Glimt eða Inter Chelsea gæti mætt Qarabag, Newcastle United, Mónakó eða Paris Saint-Germain Liverpool og Tottenham gætu mætt Galatasaray, Juventus, Club Brugge eða Atletico Madrid. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla