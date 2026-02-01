Sáttamiðlun úrræði sem væri alls ekki fyrir alla þolendur Sunna Sæmundsdóttir skrifar 1. febrúar 2026 13:49 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Vísir/Ívar Fannar Dómsmálaráðherra segist opin fyrir því að skoða allar leiðir er miða að því að bæta meðferð kynferðisbrotamála. Kallað hefur verið eftir nokkurs konar sáttamiðlun í málaflokknum. Ráðherra segir það ekki fyrir alla og að það yrði þá úrræði sem væri í boði samhliða réttarkerfinu. Drífa Snædal, talskona Stígamóta, kallaði eftir því á dögunum að skoðað yrði að bæta við nokkurs konar sáttaleið í kynferðisbrotamálum hér á landi. Um tíu prósent þeirra sem leita sér hjálpar hjá samtökunum kæra gerendur sína og reynslan þar er sú að stór hluti þolenda lýsi vantrausti á kerfinu. Þá fellur ríflega helmingur kærðra kynferðisbrotamála niður í meðferð lögreglu. Drífa er ekki sú fyrsta sem talar fyrir slíku. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, viðraði meðal annars þá hugmynd þegar hún opnaði sig um kynferðisofbeldi sem hún varð fyrir í æsku. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir þá staðreynd að gerendur játi sjaldnast sök í kynferðisbrotamálum vera stóran hluta vandans. „Allt sem er til þess fallið að geta gert þessi mál upp með þeim hætti að það fæst viðurkenning og lyktir er af hinu góða. Það eru hins vegar engar töfralausnir í þessum málaflokki,“ segir Þorbjörg. „En ég er boðin og búin að skoða allar þær leiðir sem geta gefist vel.“ Meirihluti kærðra kynferðisbrotamála ratar ekki fyrir dómstóla.vísir/Vilhelm Slík leið yrði þá úrræði sem væri til samhliða réttarkerfinu. „Vegna þess að við ætlum auðvitað ekki að fara í einhverja einkavæðingu á réttarkerfinu og hætta að ákæra menn fyrir ein alvarlegustu brot samfélagisns. Það kemur auðvitað ekki til greina. Þetta væri þá einhver valkostur sem hægt væri að nota samhliða í samtölum geranda og þolanda. En þetta á auðvitað ekkert alltaf við, það eru alls ekkert allir þolendur sem vilja þetta. En allt sem getur orðið til þess að loka þessum málum, gera þau upp með eðlilegum og uppbyggilegum hætti, hjálpar auðvitað til.“ Réttlæti sé möguleiki Hún segir framfarir hafa átt sér stað í rannsókn kynferðisbrota og að enn megi efla gæði rannsókna. „Þú getur bætt umgjörðina en sönnunarstaðan er og verður erfið. En það má heldur ekki horfa fram hjá því að við sjáum dag frá degi að það eru sakfellingar og það má ekki senda þau skilaboð til þolenda að það sé ekki hægt að ná fram réttlæti,“ segir Þorbjörg. Kynferðisofbeldi Lögreglumál Dómsmál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Innlent „Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota“ Innlent Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Erlent Björg sökuð um brot á kosningareglum Viðreisnar Innlent Listamenn safna fyrir 10 ára dreng á Selfossi í dag Innlent Ölvuð kona grunuð um að valda umferðarslysi á rafhlaupahjóli Innlent Stöðvuðu stolinn bíl með naglamottu eftir eftirför um alla borg Innlent Grunaður um stórfellda líkamsárás Innlent Fleiri fréttir Spennt að mæta fyrrverandi yfirmanni í kappræðum Dagur kvenfélagskonunnar er í dag 1. febrúar Líkurnar á lækkun „mjög litlar“ Mótmæla og biðla til utanríkisráðherra Nýir oddvitar og sáttameðferð í kynferðisbrotamálum Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Listamenn safna fyrir 10 ára dreng á Selfossi í dag „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Sprengisandur: Laxeldi, verðbólga og falsfréttir Grunaður um stórfellda líkamsárás „Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota“ Ölvuð kona grunuð um að valda umferðarslysi á rafhlaupahjóli Hlýnandi veður í dag og „meinlaus austanlægð“ í kortunum Hilmar Gunnarsson er oddviti í Mosfellsbæ Vilhjálmur Árnason leiðir Sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ Baráttan hafi verið Viðreisn til sóma „Lúxusvandamál“ að velja og hafna á listann Stöðvuðu stolinn bíl með naglamottu eftir eftirför um alla borg Sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ velja sér oddvita „Vinna er heilsuefling“ Björg sökuð um brot á kosningareglum Viðreisnar Blótað í Grindavík á nýjan leik Vaktin: Björg Magnúsdóttir leiðir lista Viðreisnar í borginni „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Vilja Hjallastefnugrunnskóla í Árborg Skjálftinn í Bárðarbungu 5,3 að stærð Rýnt í Epstein-skjölin, prófkjör Viðreisnar og árás ungmenna „Koma einhverjir strákar og svo fer allt í háaloft“ Fjórðungur kosið í prófkjöri Viðreisnar Maður hlotið stórfellt líkamstjón eftir árás ungmenna Sjá meira