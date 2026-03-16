Stöðvuðu stút með naglamottu

Lögregluþjónar frá Lögreglunni á Suðurlandi, Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og úr sérsveit ríkislögreglustjóra veittu um helgina ökmanni sem neitaði að stöðva bíl sínn eftirför. Beita þurfti naglamottu til að stöðva hann á endanum.
Umræddur ökumaður hafði mælst á yfir 170 kílómetra hraða og neitaði að sinna stöðvunarmerkjum lögreglu. Hann var á endanum stöðvaður með naglamottu við Hveragerði.
Þá var hann handtekinn en hann er grunaður um ölvunarakstur og að hafa stofnað öðrum í hættu í umferðinni.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í færslu lögreglunnar á Facebook um verkefni helgarinnar á Suðurlandi. Fjögur umferðarslys voru skráð í kerfi lögreglunnar um helgina en tvö þeirra urðu við Skíðaskálabrekku og ollu miklum töfum.
Þá fóru tvær rútur út af veginum á sama svæði en þar urðu engin slys á fólki. Loka þurfti bæði Hellisheiði og Þingvallavegi vegna þeirra atvika.
Seint á sunnudagskvöld varð bílslys við Lómagnúp. Þá valt húsbíll sem í voru sex manns. Enginn mun hafa slasast alvarlega.
Tvö önnur slys voru tilkynnt til lögreglu um helgina. Ferðamaður slasaðist við Seljalandsfoss og svo sprakk flugeldur í andlit einstaklings.