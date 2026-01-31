Ekitike með tvö á tveimur og langþráður sigur Liverpool Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 31. janúar 2026 22:00 Hugo Ekitike skoraði tvö mörk á tveimur mínútum undir lok fyrri hálfleiks. getty/Stu Forster Eftir fimm deildarleiki í röð án sigurs vann Liverpool Newcastle United, 3-1, í lokaleik dagsins í ensku úrvalsdeildinni. Tvö mörk frá Hugo Ekitike á jafn mörgum mínútum sneru leiknum Liverpool í vil. Með sigrinum komst Liverpool upp í 5. sæti deildarinnar. Newcastle, sem hefur tapað tveimur leikjum í röð, er í 10. sætinu. Harvey Barnes var nálægt því að koma Newcastle yfir á 26. mínútu en skot hans small í stönginni. Tíu mínútum síðar kom Anthony Gordon gestunum yfir með góðu skoti í fjærhornið. Skömmu síðar átti Gordon annað skot en Alisson varði. Á 41. mínútu jafnaði Ekitike metin með skoti af stuttu færi eftir sendingu frá Florian Wirtz. Frakkinn var svo aftur á ferðinni á 43. mínútu þegar hann skoraði með skemmtilegu skoti með tánni. Ekitike fékk upplagt færi til að skora sitt þriðja mark í upphafi seinni hálfleiks en skaut langt framhjá. Á 67. mínútu jók Wirtz muninn í 3-1 þegar hann skoraði eftir samspil við Mohamed Salah. Newcastle ógnaði lítið sem ekkert í seinni hálfleik og Liverpool átti ekki í miklum vandræðum með að verjast. Ibrahima Konaté sneri aftur í byrjunarlið Liverpool í kvöld eftir að hafa verið í leyfi eftir að hann misst föður sinn. Franski landsliðsmaðurinn skoraði fjórða mark Liverpool í uppbótartíma eftir slæm mistök Nicks Pope, markvarðar Newcastle. Lokatölur 4-1, Liverpool í vil. Enski boltinn Liverpool FC Newcastle United