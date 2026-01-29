José Mourinho sagðist hafa beðið Álvaro Arbeloa, þjálfara Real Madrid, afsökunar á ofsafengnum fagnaðarlátum sínum í dramatískum 4-2 sigri Benfica í Meistaradeildinni á miðvikudagskvöldið.
Skalli frá markverðinum Anatoliy Trubin á 98. mínútu á Estádio da Luz dugði til að tryggja Benfica, liði Mourinho, sæti í umspili útsláttarkeppninnar með eins marks mun.
Markið á síðustu stundu leysti úr læðingi mikil fagnaðarlæti í Lissabon þar sem þjálfarateymi og varamenn Mourinho ruddust inn á völlinn, á meðan fyrrverandi stjóri Madrid sló í loftið og benti í átt að áhorfendum, beint fyrir framan fyrrverandi leikmann sinn og vin, Arbeloa.
„Ég biðst afsökunar á því hvernig ég fagnaði,“ sagði Mourinho á blaðamannafundi sínum eftir leikinn.
„En Álvaro er fótboltamaður og hann skildi fullkomlega að á þessari stundu gleymir maður að þetta er Real Madrid og að það er Álvaro á bekknum, og [fulltrúi Madrid] Chendo og allt þitt fólk, maður gleymir öllu. Ég hef beðist afsökunar,“ sagði Mourinho.
Mourinho þjálfaði Arbeloa á meðan hann stýrði liðinu á Bernabéu á árunum 2010 til 2013, þar sem varnarmaðurinn varð einn helsti liðsforingi hans á vellinum.
„Fyrir mér voru það forréttindi og heiður að vera þjálfaður af José Mourinho,“ sagði Arbeloa þegar hann var ráðinn þjálfari Madrid. „Hann hafði mikil áhrif á mig. Ef ég reyni að vera José Mourinho mun ég mistakast hrapallega,“ sagði Arbeloa.
Evrópuvegferð Benfica á þessu tímabili hófst með fjórum ósigrum í röð og Mourinho var undir pressu þar sem lið hans er á eftir erkifjendunum Porto og Sporting í portúgölsku deildinni.
„Ég er á þeim stað þar sem ég hugsa minna um sjálfan mig og meira um leikmennina og félagið,“ sagði Mourinho á miðvikudag.