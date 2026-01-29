Hvaða lið gætu mæst í umspili og sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar? Ágúst Orri Arnarson skrifar 29. janúar 2026 13:30 PSG vann Meistaradeildina á síðasta tímabili en þarf að fara erfiða leið að úrslitaleiknum í ár. EPA/Alessio Marini Eftir ótrúlega átján leikja lokaumferð í Meistaradeildinni liggur nú ljóst fyrir hvaða lið gætu mæst í umspilinu og sextán liða úrslitum, en það verður ekki dregið fyrr en á morgun. Enska úrvalsdeildin á fimm fulltrúa í efstu átta sætunum, sem fara beint í sextán liða úrslit. Arsenal tryggði sér toppsætið og þar með seinni heimaleikinn í sextán liða og átta liða úrslitum. Liverpool, Tottenham, Chelsea og Manchester City náðu einnig inn í topp átta ásamt Barcelona, Bayern og Sporting. Þau sleppa öll við umspilið. Lokastaðan í Meistaradeildinni 2025-26. SÝN SPORT Newcastle og PSG gerðu jafntefli í gær en annað hvort liðið hefði komist í topp átta með sigri. Þess í stað endaði PSG í 11. sæti og Newcastle í 12. sæti og munu því fara í umspil gegn annað hvort AS Monaco (21. sæti) eða Qarabag (22. sæti). Benfica og Bodö/Glimt tryggðu sig áfram með mjög dramatískum hætti, með sitt hvorum sigrinum gegn Real Madrid og Atlético Madrid. Dregið verður í umspil og sextán liða úrslitum í höfuðstöðvum UEFA á morgun, föstudag klukkan 11:00. Liðin sem mætast í umspili og mótherjar þeirra í sextán liða úrslitum.SÝN SPORT Benfica og Bodö urðu síðustu liðin inn í umspilið, í 23. og 24. sæti, og munu mæta liðunum í 9. eða 10. sæti, Inter eða Real Madrid. Madrídingar eru eflaust ekki spenntir fyrir því að hitta Benfica aftur en hér fyrir neðan má sjá alla möguleika í umspili og sextán liða úrslitum. AS Monaco (21.) eða Qarabağ (22.) gegn Paris Saint-Germain (15.) eða Newcastle United (13.) Sigurliðin mæta Barcelona eða Chelsea í 16-liða úrslitumClub Brugge (19.) eða Galatasaray (20.) gegn Juventus (11.) eða Atlético Madrid (12.)Sigurliðin mæta Liverpool eða Tottenham Hotspur í 16-liða úrslitumBodø/Glimt (23.) eða Benfica (24.) gegn Real Madrid (9.) eða Inter (10.)Sigurliðin mæta Sporting CP eða Manchester City í 16-liða úrslitumBorussia Dortmund (17.) eða Olympiacos (18.) gegn Atalanta (14.) eða Bayer Leverkusen (16.) Sigurliðin mæta Arsenal eða Bayern München í 16-liða úrslitumEf lengra er horft fram tímann, fram í sextán liða úrslit, eru margir spennandi möguleikar í stöðunni. Bayern Munchen gæti mætt Borussia Dortmund eða Bayer Leverkusen, Liverpool eða Tottenham gætu mætt Atlético Madrid eða Juventus, Manchester City gæti mætt Inter eða Real Madrid, Chelsea eða Barcelona gætu mætt Newcastle eða PSG, en það eru auðvitað allt getgátur að svo stöddu. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Um 150 Íslendingar í höllinni: „Fjárhagslega höfum við ekki bolmagn í að kaupa mörg hundruð miða“ Handbolti Alfreð brosti breitt: „Hafði hárrétt fyrir mér sem betur fer“ Handbolti Óvinur Íslands heldur nú með Íslandi Handbolti Engar hópferðir Íslendinga til Herning Handbolti Þjálfari Dana um Ísland: „Nokkrir af bestu handboltamönnum heims“ Handbolti „Þeir virðast bara vilja brjóta múra fyrir hann“ Handbolti ICE-fulltrúar á Vetrarólympíuleikunum: „Þetta er hersveit sem drepur“ Sport Danir kokhraustir: „Fílingurinn sá að þennan leik eigi þeir að vinna“ Handbolti Farseðill á næsta stórmót í höfn Handbolti Búnir að tímasetja leik Íslands og Danmerkur Handbolti Fleiri fréttir Hvaða lið gætu mæst í umspili og sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar? Sjáðu markaflóðið í Meistaradeildinni Fékk þjálfarann til að dansa við sig í miðjum leik Markvörður Mourinho tryggði liðið áfram og Bodö/Glimt vann í Madrid Viktor yngstur í sögunni til að skora Evrópumark á Nývangi Sjáðu Viktor skora hjá Barcelona fyrir framan landsliðsþjálfarann Svona var lokaumferðin í Meistaradeildinni Mættu með snjóinn með sér til Madrid Allt undir á lokakvöldi: Sex ensk lið gætu farið beint í 16-liða úrslit Varafyrirliða FH sagt að finna sér nýtt félag Víkingur og Valur mætast í úrslitum Reykjavíkurmótsins Hlín á láni til Fiorentina FH selur Sigurð Bjart til Spánar Sjáðu laglega afgreiðslu hins sjóðheita Barrys Sjóðheitur Dorgu frá í um tíu vikur Börsungar ósáttir eftir að PSG náði táningi frá þeim Barry bjargaði stigi fyrir Everton Berglind Björg ólétt Fram fær liðsstyrk úr Mosó og markvörðurinn framlengir Kristall snýr aftur „þroskaðri og fullorðnari“ Sagðir borga 200 milljónir fyrir Kristal Mána Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár Sjáðu draumamark Dorgu og öll hin í sigri United á Arsenal Hákon í leikbanni og Lille steinlá á heimavelli Orri sneri aftur eftir meiðsli Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal Sjáðu Yamal skora „besta mark tímabilsins“ Tókst bara að jafna gegn tíu mönnum í toppslagnum Logi skoraði sjálfsmark í sigri Mikael Egill fagnaði endurkomusigri Sjá meira