Átján leikir fóru fram í lokaumferð Meistaradeildarinnar í gærkvöldi og mörk voru skoruð í öllum nema einum þeirra.
Tvö mörk voru skoruð beint úr aukaspyrnu, Marcus Rashford negldi boltanum í netið fyrir Barcelona og Federico Dimarco gerði hið sama fyrir Inter, og annað mark var eiginlega beint úr aukaspyrnu en þá renndi Dominik Szoboszlai boltanum til hliðar á Mohamed Salah sem skaut.
Viktor Bjarki Daðason klæddi sig í markaskóna fyrir FCK og gerðist yngsti markaskorarinn í sögu Nývangs, heimavallar Barcelona. Fyrir framan landsliðsþjálfarann Arnar Gunnlaugsson sem sat uppi í stúku.
Nokkur langskot flugu líka í netmöskvana. Vlad Dragomir átti hið glæsilegasta fyrir Pafos gegn Slavia Prag, stórkostlegt skot.
Dramatíkin var allt umlykjandi. Alisson Santos tryggði Sporting sjöunda sætið með sigurmarki í uppbótartíma en ekkert toppar markmanninn Anatoliy Trubin sem skoraði í uppbótartíma til að tryggja Benfica 4-2 sigur gegn Real Madrid, með marki sem liðið þurfti til að komast í topp 24 á markatölu.
Sjón er sögu ríkari. Öll mörkin má sjá hér fyrir neðan, skipt í tvo flokka. Hjá ensku liðunum; Arsenal, Liverpool, Tottenham, Newcastle, Chelsea, Manchester City. Og hjá hinum liðunum.