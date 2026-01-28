Markvörður Mourinho tryggði liðið áfram og Bodö/Glimt vann í Madrid Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. janúar 2026 22:17 Anatoliy Trubin fagnar marki sínu sem tryggði Benfica 4-2 sigur og sæti í umspilinu en þetta var síðasta snerting leiksins. Getty/Jose Manuel Alvarez Rey Anatoliy Trubin, markvörður Benfica, var hetja kvöldins því hann tryggði Benfica 4-2 sigur á Real Madrid með marki á áttundu mínútu í uppbótartíma en markið kom portúgalska liðinu í umspilið því 3-2 sigur hefði ekki dugað. Franska liðið Marseille sat eftir með sárt ennið því liðið datt út á markatölu en hefði verið inni í umspilinu ef Portúgalarnir hefðu ekki bætt við marki. Norska félagið Bodö/Glimt komst líka áfram með 2-1 útisigri á Atletico Madrid en norska liðið endaði í 23. sæti og 24 komust áfram. Norðmaðurinn Andreas Schjelderup skoraði tvö mörk fyrir Benfica, jafnaði í 1-1 og kom liðinu 3-1 yfir. Vangelis Pavlidis skoraði annað markið úr vítaspyrnu. Kylian Mbappé skoraði bæði mörk Real Madrid, kom liðinu í 1-0 á 30. mínútu og minnkaði svo muninn í 3-2 á 58. mínútu. Benfica stóð af sér stórsókn Real Madrid og fékk síðan aukaspyrnu á áttundu mínútu uppbótartímans. Jose Mourinho sagði Anatoliy Trubin, markverði liðsins, að hlaupa fram og frábær aukaspyrna Fredrik Aursnes endaði beint á kollinum á honum. Þetta var frábært mark og mark sem kom liðinu áfram í umspilið á kostnað Marseille. Alexander Sörloth kom Atletico Madrid í 1-0 á móti Bodö/Glimt en Fredrik Sjøvold jafnaði fyrir hálfleik. Það var síðan Kasper Waarts Høgh, fyrrum leikmaður Vals, sem skoraði sigurmarkið á 59. mínútu og þetta mark kom liðinu áfram í umspilið. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Ísland - Slóvenía 39-31 | Strákarnir okkar eru á leið í undanúrslit Handbolti Danir verða mótherjar Íslands í undanúrslitunum Handbolti Áfall fyrir Króata Dags skömmu fyrir úrslitastundu Handbolti Sauð á Degi sem lét þá sem ráða heyra það Handbolti Dagur og lærisveinar í undanúrslit og sendu Ísland niður í annað sætið Handbolti „Hún er í afneitun“ Sport Haukur í hópnum gegn Slóvenum Handbolti Daninn leggur orð í belg eftir gagnrýni Dags og Gísla Þorgeirs Handbolti Alfreð stýrði Þjóðverjum inn í undanúrslitin á EM Handbolti Ísland á þrjá af fjórum þjálfurum í undanúrslitunum á EM Handbolti Fleiri fréttir Viktor yngstur í sögunni til að skora Evrópumark á Nývangi Sjáðu Viktor skora hjá Barcelona fyrir framan landsliðsþjálfarann Í beinni: Lokaumferðin í Meistaradeildinni Mættu með snjóinn með sér til Madrid Allt undir á lokakvöldi: Sex ensk lið gætu farið beint í 16-liða úrslit Varafyrirliða FH sagt að finna sér nýtt félag Víkingur og Valur mætast í úrslitum Reykjavíkurmótsins Hlín á láni til Fiorentina FH selur Sigurð Bjart til Spánar Sjáðu laglega afgreiðslu hins sjóðheita Barrys Sjóðheitur Dorgu frá í um tíu vikur Börsungar ósáttir eftir að PSG náði táningi frá þeim Barry bjargaði stigi fyrir Everton Berglind Björg ólétt Fram fær liðsstyrk úr Mosó og markvörðurinn framlengir Kristall snýr aftur „þroskaðri og fullorðnari“ Sagðir borga 200 milljónir fyrir Kristal Mána Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár Sjáðu draumamark Dorgu og öll hin í sigri United á Arsenal Hákon í leikbanni og Lille steinlá á heimavelli Orri sneri aftur eftir meiðsli Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal Sjáðu Yamal skora „besta mark tímabilsins“ Tókst bara að jafna gegn tíu mönnum í toppslagnum Logi skoraði sjálfsmark í sigri Mikael Egill fagnaði endurkomusigri Aston Villa lifði af orrahríð fyrir norðan og náði Manchester City Heiðdís leggur skóna á hilluna Hlín utan hóps er Lehmann kom að marki í fyrsta leik Estevao með mark og stoðsendingu gegn lánlausu Palace liði Sjá meira