Fékk þjálfarann til að dansa við sig í miðjum leik

Trinity Rodman fékk fyrirliðabandið hjá bandaríska kvennalandsliðinu í fótbolta og hélt upp á það með því að skora í fyrstu tveimur leikjunum eftir endurkomuna í landsliðið. Hún fagnaði líka marki með því að fá landsliðsþjálfarann til að dansa við sig í miðjum leik.
Rodman innsiglaði öruggan 5-0 stórsigur á Síle með sínu marki en í leiknum skoruðu þær Croix Bethune, Jameese Joseph og Emily Sams sín fyrstu landsliðsmörk. Bandaríska kvennalandsliðið í fótbolta hefur nú unnið sex leiki í röð og það var því létt yfir öllum í liðinu.
Rodaman fagnaði markinu sínu með því að hlaupa þvert yfir völlinn og til landsliðsþjálfarans Emmu Hayes. Þar dönsuðu þær saman.
„Hún sagði: „Þú gerir þetta í kvöld,““ sagði Emma Hayes við TNT Sports eftir leikinn þegar Rodman hvatti þjálfarann til að fagna með sér ef hún myndi skora.
„Ég hugsaði með mér, veistu hvað? Leikurinn er þægilegur. Trin mun ekki skora í kvöld. Það er þétt í teignum og um leið og hún lék inn á við, ef þú hefðir séð, ef þú hefðir beint myndavélinni að mér rétt áður, þá var ég með höfuðið í höndunum. Ég var að deyja. Ég var að deyja. En heyrðu, þessir leikmenn halda mér ungri. Ég er ekki að kvarta,“ sagði Hayes og hló.
Áður en Rodman kom inn á völlinn á 64. mínútu var bandaríska liðið 4-0 yfir þökk sé mörkum frá Bethune, Joseph, Sams og Emmu Sears. Eftir 6-0 sigurinn á Paragvæ um helgina stillti Hayes upp nýju byrjunarliði sem hafði að meðaltali leikið 5,2 landsleiki, fæsta landsleiki í byrjunarliði síðan 2001.
„Ég er stolt af þeim, það er ég. Ég segi þetta alltaf, ég er ekki að horfa á andstæðinginn. Ég er að horfa á okkur. Ég er að horfa á hverja og eina þeirra framkvæma þau hlutverk sem við biðjum þær um að gegna,“ sagði Hayes. „Ég sagði við þær fyrir leikinn, sumar ykkar munu keppa um sæti fyrir 2027, sumar '28, sumar '31 en þetta er dýrmæt reynsla sem ég vona að við getum bætt við þróunarferil ykkar sem leikmanna,“ sagði Hayes.
Varðandi hina 23 ára gömlu Rodman, sem nýlega var fyrirliði landsliðsins gegn Paragvæ, var Hayes full af lofi fyrir leikmanninn sem hefur fært „gleði“ inn í hópinn og til stuðningsmanna.
„Ég hef lært á ferli mínum að maður getur haft margt í gangi í einu. Ég get verið kröfuhörð, ég get haft háar kröfur, en ég get líka brosað og skemmt mér vel,“ sagði Hayes.
„Ég held að maður verði að vita hvenær á að skipta á milli en fólk eins og Trin, þú veist, þú gast heyrt það á móttökunum sem hún fékk þegar hún kom inn á. Hún færir gleði, ekki bara í leik okkar, heldur líka fyrir stuðningsmenn okkar, og hún er einstakur fótboltamaður, en hún er líka frábær manneskja,“ sagði Hayes.
Fyrir báða leikina í janúar komst Rodman í fréttirnar eftir að hafa gert samning við Washington Spirit í síðustu viku sem gerir hana að launahæsta leikmanni NWSL í sögunni.
