Kona þungt haldin og sjö hundar hennar brunnu inni

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Sjö hvolpar lifðu ekki af eldsvoðann en leit stendur yfir af einum til viðbótar.
Íbúa í fjölbýlishúsi við Vatnsholt í Reykjanesbæ er haldið sofandi á gjörgæsludeild Landspítalans eftir eldsvoða sem kom upp í íbúð í húsinu í gærkvöldi. Sjö hundar drápust í eldsvoðanum.

Það var klukkan 22:54 í gærkvöldi sem lögreglunni á Suðurnesjum barst tilkynning um eld í fjölbýlishúsi í götunni Vatnsholti. Lögregla, sjúkra- og slökkvilið fóru á vettvang á hæsta forgangi.

Íbúð konunnar er mikið skemmd.Brunavarnir Suðurnesja

Þegar fyrstu lögreglumenn komu á vettvang í gær mátti sjá mikinn eld koma frá íbúð á fyrstu hæð hússins. Fjölbýlishúsið er á tveimur hæðum með sex íbúðum. Kona sem býr í húsinu var enn inni en aðrir  íbúar komnir út. Konan fannst skömmu síðar í íbúð sinni og var flutt með sjúkrabifreið til Reykjavíkur. Hún liggur þungt haldin á gjörgæsludeild Landspítalans og er haldið sofandi.

Aðrir íbúar, 15 talsins, voru fluttir á öruggan stað skammt frá vettvangi þar sem þau fengu stuðning og liðsinni frá starfsmönnum Rauða Krossins. Þar var þeim veitt áfallahjálp. Flestir gátu leitað skjóls í nótt hjá ættingjum en Rauði krossinn á Suðurnesjum aðstoðaði aðra með næturgistingu. Fólk hefur ekki getað snúið aftur til síns heima því enn á eftir að reykræsta aðrar íbúðir.

Vettvangsrannsókn er í gangi hjá lögreglunni á Suðurnesjum sem nýtur aðstoðar tæknideildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Sjö hundar sem voru í íbúðinni drápust í eldsvoðanum, einn lifði og einn er ófundinn samkvæmt tilkynningu lögreglu. 

