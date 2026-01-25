Ásdís Karen Halldórsdóttir var í byrjunarliði Braga og lagði upp annað markið í 3-0 sigri á útivelli gegn Damaiense, botnliði portúgölsku úrvalsdeildarinnar.
Ásdís var á hægri kantinum hjá Braga og lagði upp mark fyrir vinstri kantmanninn Ritu Melo, sem var komin með tvennu á 29. mínútu. Framherjinn Malu Schmidt skoraði síðan þriðja mark Braga á 76. mínútu og gulltryggði sigurinn.
Braga situr í 6. sæti deildarinn með 12 stig eftir 10 umferðir. Ásdís hefur byrjaði í átta leikjum, skorað eitt mark og nú lagt upp eitt.
Guðrún Arnardóttir er nýfarin frá liðinu og spilaði sinn fyrsta leik með Hammarby í gær, í 4-0 sigri í æfingaleik gegn Norrköping.