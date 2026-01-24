Alberti og félögum mistókst að komast upp úr fallsæti Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. janúar 2026 19:05 Albert Guðmundsson svekkir sig eftir að hlutirnir fengu ekki upp hjá honum og félögum hans í Fiorentina í tapinu á móti Cagliari í dag. Getty/Gabriele Maltinti Albert Guðmundsson og félagar í Fiorentina urðu að sætta sig við sitt fyrsta deildartap á nýju ári þegar liðið fékk Cagliari í heimsókn í Seríu A á Ítalíu í dag. Cagliari vann leikinn 2-1 þótt að heimamenn í Fiorentina hafi verið mun hættulegra liðið í leiknum. Fiorentina hafði náð í átta stig úr fjórum fyrstu deildarleikjum ársins og átti möguleika á því að komast upp úr fallsæti í dag.Cagliari komst hins vegar í 2-0 í leiknum og hélt svo út í lokin.Albert Guðmundsson var í byrjunarliði Fiorentina og átti góðan leik. Hann reyndi fjögur skot og bjó til tvö færi fyrir liðsfélaga sína.Fiorentina var með 2,15 í væntum mörkum (xG) en það skilaði þá bara einu marki. Liðið reyndi fimmtán skot og fékk þrjú dauðafæri.Semih Kilicsoy skoraði fyrsta mark Cagliari á 31. mínútu og Marco Palestra kom liðinu svo í 2-0 á 47. mínútu.Marco Brescianini minnkaði muninn í 2-1 á 74. mínútu og Fiorentina fékk því sextán mínútur til að jafna metin.Það tókst ekki og liðið situr eftir í átjánda sætinu á meðan Cagliari hoppaði upp í ellefta sæti. Ítalski boltinn Mest lesið Besta sætið um Ómar: Væri búið að heyrast eitthvað ef þetta væri Aron eða Óli Handbolti „Ég er að fara aftur til Svíþjóðar“ Handbolti Liverpool-vandræðin halda áfram og Bournemouth með sigurmark í blálokin Enski boltinn Haukur heill heilsu: „Þetta var svakalegt högg“ Handbolti Markamet slegið þegar Frakkar pökkuðu Portúgölum saman Handbolti Mismælti sig harkalega í beinni útsendingu Handbolti Össur gagnrýndi fýlulegar og miskunnarlausar spurningar Loga Handbolti Jói Berg vill draga úr auglýsingaflóðinu í kringum handboltann Handbolti Sjáðu myndirnar: Beygðir en ekki brotnir á bóndadegi Handbolti Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford Enski boltinn Fleiri fréttir Hákon framlengdi við Lille til 2030 Alberti og félögum mistókst að komast upp úr fallsæti Í beinni: Bournemouth - Liverpool | Salah stimplar sig aftur inn í enska Stórbrotið sigurmark hjá Harry Wilson Haaland fékk smá hvíld í kærkomnum sigri City Víkingur og Þróttur mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins Bayern tapaði deildarleik í fyrsta sinn á tímabilinu Alfons fer aftur til Hollands Elísa fer frá Val til Breiðabliks Hömruðu meðan járnið var heitt í sigri gegn Sunderland Sandra fiskaði víti og fagnaði sigri í Íslendingaslag Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford Vill umræðu um sniðgöngu HM vegna Trump „Börnin mín fengu mig til að hætta með reiðiköstin“ Klikaði á Panenka-vítaspyrnu og meiddi sig við það Breska lögreglan gagnrýnir brandara forseta FIFA Inter skoraði sex mörk og náði sex stiga forskoti á toppnum Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Arsenal sagt vera að skoða kaup á Julián Álvarez í sumar Sú launahæsta fær 250 milljónir á ári Seldur ódýrt eftir rifrildi við van Persie Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Gæti farið frá Liverpool til Tottenham Unnu leikinn án þess að skjóta á markið Bretar ósáttir með „ódýran brandara“ Infantino Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði Konaté syrgir föður sinn „Hann er sonur minn“ Van Dijk: Sýndi Slot vanvirðingu með þessari spurningu Hákon og félagar léku manni fleiri í klukkutíma en töpuðu samt Sjá meira