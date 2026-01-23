Arsenal sagt vera að skoða kaup á Julián Álvarez í sumar

Erlendir miðlar eins og ESPN slá því upp að Arsenal sé að kanna möguleikann á að gera tilboð í framherja Atlético Madrid, Julián Álvarez, í sumar.
Álvarez var lengi orðaður við Liverpool en Englandsmeistararnir keyptu hins vegar framherjana Alexander Isak og Hugo Ekitike síðasta haust.
Nú er argentínski framherjinn enn á ný orðaður við brottför frá Atlético Madrid en slík kaup gætu vissulega kostað sitt.
Andrea Berta, íþróttastjóri Arsenal, hefur sterk tengsl við spænska félagið eftir að hafa starfað þar í tólf ár áður en hann flutti til Norður-Lundúna í mars síðastliðnum.
Berta sá um 95 milljóna evra félagaskipti Álvarez frá Manchester City í ágúst 2024 og heimildir herma að hann haldi nánu sambandi við umboðsmann leikmannsins, Fernando Hidalgo, og hans fólk.
Barcelona hefur mikinn áhuga á Álvarez en viðvarandi fjárhagserfiðleikar þeirra virðast flækja mögulegan samning af þessari stærðargráðu.
Talið er að Álvarez hafi gríðarhátt fimm hundruð milljóna evra riftunarákvæði í samningi sínum en heimildir á Spáni benda til þess að Atlético myndi krefjast meira en hundrað milljóna evra í sumar, ef þeir væru þá yfirhöfuð tilbúnir að selja.
Álvarez hefur skorað 40 mörk í 85 leikjum síðan hann gekk til liðs við Atlético og er með samning til ársins 2030.
Ekki er ljóst nákvæmlega hvers eðlis samband Arsenal er en heimildir benda til þess að forsvarsmenn félagsins hafi gert óformlegar fyrirspurnir til að kanna hvort samningur væri mögulegur áður en þeir íhuga að formgera áhuga sinn síðar á árinu.
Heimildir ESPN herma að Arsenal hafi haft Álvarez til skoðunar ásamt fleiri framherjum – þar á meðal Benjamin Sesko, sem fór til Manchester United frá Red Bull Leipzig – áður en þeir keyptu Viktor Gyökeres frá Sporting Lissabon síðasta sumar.
Byrjun Gyökeres hjá Gunners hefur verið misjöfn. Hinn 27 ára gamli leikmaður skoraði sitt níunda mark á tímabilinu í sigri Meistaradeildarinnar á Inter Mílanó á þriðjudag en hann hefur átt í erfiðleikum með að endurtaka markheppnina sem skilaði honum næstum marki í leik að meðaltali í Portúgal á tveimur tímabilum með Sporting.
Hann hefur spilað 27 leiki til þessa. Gabriel Jesus skoraði tvö mörk gegn Inter og lýsti yfir vilja sínum til að vera áfram eftir að núverandi samningur hans rennur út árið 2027.
Hins vegar staðfesti Jesus að engar viðræður hefðu enn átt sér stað um framlengingu og heimildir benda til þess að Arsenal gæti verið tilbúið að hlusta á tilboð í Brasilíumanninn í lok tímabilsins.
Arsenal fær Kai Havertz brátt aftur heilan heilsu á meðan Gunners halda áfram að keppa á fjórum vígstöðvum. Miðjumaðurinn Mikel Merino hefur leyst stöðu framherja í nokkur skipti þegar allir þrír framherjar félagsins voru óleikfærir.