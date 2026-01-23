Eldur logaði í litlum sendiferðabíl á Miklubraut í Reykjavík nú síðdegis og var dælubíll og sjúkrabíll sendur á staðinn. Búið er að slökkva eldinn og voru engin slys á fólki, að sögn slökkviliðs.
Tilkynning barst um eldinn klukkan 17:15 í dag. Ekki var talið að fólk væri í hættu en sjúkrabíll sendur þangað sem varúðarráðstöfun.
Þetta segir varðstjóri hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins sem bætir við að vinna og frágangur haldi nú áfram til að tryggja öryggi á vettvangi.
Veistu meira um málið eða náðir ljósmyndum á vettvangi? Þú getur sent okkur fréttaskot hér.
Fréttin hefur verið uppfærð.