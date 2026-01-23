Bein útsending: Þorgerður ávarpar mannréttindaráðið vegna Íran Samúel Karl Ólason skrifar 23. janúar 2026 13:02 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir segist hafa miklar áhyggjur „af því skelfilega ástandi sem ríkir í Íran og fordæmi harðlega dráp stjórnvalda á mótmælendum.“ Vísir/Vilhelm Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, ávarpar í dag mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna á sérstökum aukafundi. Hann er haldinn að frumkvæði Íslendinga og verður fjallað um alvarlega stöðu mannréttinda í Íran og mótmælin þar í landi undanfarnar vikur. Eins og þekkt er stóðu umfangsmikil mótmæli gegn klerkastjórninni í Íran yfir fyrir og eftir áramót. Í fyrstu gerðu yfirvöld lítið til að reyna að stöðva mótmælin en það breyttist fljótt og var mótmælendum mætt af mikilli hörku. Talið er að þúsundir hafi látið lífið en erfiðlega hefur gengið að afla upplýsinga frá Íran þar sem stjórnvöld hafa takmarkað aðgang almennings að neti og símasambandi í landinu. Í tilkynningu frá Stjórnarráðinu um aukafundinn sem birt var á dögunum segir að Ísland hafi verið í forystu hvað varðar málefni Írans í mannréttindaráðinu síðustu ár. Frá árinu 2021 hefur Ísland leitt vinnu við ályktun sem tryggir endurnýjun umboðs sérstaks skýrslugjafa um stöðu mannréttinda í Íran. Í kjarnahópi ríkja um ályktunina sitja, auk Íslands, Þýskaland, Bretland, Moldóva og Norður-Makedónía. Fylgjast má með fundinum í beinni útsendingu hér að neðan. Áætlað er að Þorgerður taki til máls um 13:45 til 14:00 að íslenskum tíma. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hótaði loftárásum gegn klerkastjórninni en dró í land þegar hann sagðist hafa fengið vilyrði fyrir því að klerkastjórnin ætlaði ekki að taka handtekna mótmælendur af lífi. Hann sendi þó flugmóðurskip á svæðið og hefur haldið möguleikanum á árásum opnum. Í dag bárust svo fregnir af því að æðsti saksóknari Íran hafi lýst því yfir að ummæli Trumps um að búið væri að hætta við aftökur átta hundruð mótmælenda væru röng. Utanríkismál Íran Sameinuðu þjóðirnar Ísland í mannréttindaráði SÞ Mest lesið Játaði meira og meira eftir því sem á leið Innlent Trump fer í fýlu og dregur boð sitt til Carney til baka Erlent Landsleikir á vinnutíma fela í sér tækifæri Innlent „Þetta er svolítið óvenjulegt, ég er ekki á þingi“ Innlent Rússar, Úkraínumenn og Bandaríkjamenn funda í fyrsta sinn við sama borð Erlent Viðurkenna loks, fyrir mistök, að Úkraínumenn hafi sökkt Moskvu Erlent „Við getum gert það sem við viljum“ Erlent Kom ekki á teppið Innlent Repúblikanar leita aftur á náðir Musks Erlent Sósíalistar sendu nær allar tekjur í félög tengdum fyrri stjórn Innlent Fleiri fréttir Viðurkenna loks, fyrir mistök, að Úkraínumenn hafi sökkt Moskvu Repúblikanar leita aftur á náðir Musks Leysir upp þingið og boðar til kosninga í Japan Sex særðir eftir hnífaárás á mótmælum í Antwerpen Rússar, Úkraínumenn og Bandaríkjamenn funda í fyrsta sinn við sama borð Trump fer í fýlu og dregur boð sitt til Carney til baka „Við getum gert það sem við viljum“ Viti ekki hvað er í samningi NATO sem semji ekki fyrir hönd Grænlands Frakkar riðu á vaðið og tóku skuggaskip Rússa Sendi Evrópu tóninn: „Þú mótar ekki nýja heimsmynd með eintómum orðum“ Draumur Trumps um „Rivíeru Mið-Austurlanda“ lifir enn Samkomulagið sem ekkert samkomulag er um Drógu mann út á nærbuxunum sem hafði ekkert til saka unnið Trump kynnti friðarráðið Sýknaður af ásökunum um aðgerðaleysi þegar nítján börn dóu Rutte samdi ekki við Trump fyrir hönd danska konungsríkisins Handtóku fimm ára dreng og föður hans og sendu til Texas Samkomulagið veiti Bandaríkjunum aðgang að auðlindum Grænlands „Ramma framtíðarsamkomulags“ náð um Grænland og hætt við tolla Var á ráðstefnunni í Davos: „Fólk andaði kannski aðeins léttar“ X fyllist af gríni um Ísland/Grænland Þessi hönd er um sjötíu þúsund ára gömul Verði að eignast þetta „stóra fallega stykki af ís“ Fyrstu viðbrögð við ræðu Donalds Trump: „Ég bíð enn eftir að mennirnir í hvítu sloppunum nái í hann“ Höfuðstöðvar UNRWA í Jerúsalem rifnar Reyndu að fá dómara til að hlutast til um mál Le Pen Eldræða Carney: „Ef þú ert ekki við borðið þá ertu á matseðlinum“ Davos-vaktin: „Við fengum allt sem við vildum“ Hvað býr bakvið sólgleraugu Macron? Morðingi Abe dæmdur í lífstíðarfangelsi Sjá meira