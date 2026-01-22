Innlent

Lilja sækist eftir því að leiða Fram­sókn

Eiður Þór Árnason skrifar
Lilja Dögg Alfreðsdóttir, varaformaður Framsóknarflokksins, situr utan þings. Vísir/Egill

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, varaformaður Framsóknarflokksins og fyrrverandi menningar- og viðskiptaráðherra, ætlar að gefa kost á sér í formannssæti flokksins. Þetta tilkynnti hún á félagsfundi Framsóknarfélags Reykjavíkur sem fram fór á Hilton Reykjavík Nordica í kvöld.

Mbl.is greindi fyrst frá. Ingibjörg Isaksen, þingflokksformaður Framsóknarflokksins, sækist einnig eftir formennsku á komandi flokksþingi Framsóknar í febrúar. 

Fyrir liggur að Sigurður Ingi Jóhannsson, núverandi formaður flokksins, ætlar ekki að gefa kost á sér til áframhaldandi formennsku. Hann tók við árið 2016 eftir að hafa skorað Sigmund Davíð Gunnlaugsson, þáverandi formann, á hólm.

Willum og Einar ætla ekki fram

Willum Þór Þórsson, fyrrverandi heilbrigðisráðherra Framsóknar, tilkynnti fyrr í kvöld að hann hyggist ekki bjóða fram krafta sína á flokksþinginu þann 14. til 15. febrúar sem fer fram á Hilton Reykjavík Nordica. Hvatti Willum þess í stað Lilju til að bjóða sig fram.

Einnig hefur verið skorað á Einar Þorsteinsson, fyrrverandi borgarstjóra og núverandi oddvita í borginni, en sá hefur gefið út að hann sækist ekki eftir formannssætinu. 

Lilja utan þings

Lilja var þingmaður Framsóknar í Reykjavíkurkjördæmi suður á árunum 2016 til 2024. Hún missti þingsæti sitt í kosningunum 2024. 

Lilja var utanríkisráðherra árin 2016 til 2017, mennta- og menningarmálaráðherra 2017 til 2021, og loks menningar- og viðskiptaráðherra 2021 til 2024. Lilja hefur verið varaformaður Framsóknarflokksins frá árinu 2016.

Willum fer ekki fram og styður Lilju

Willum Þór Þórsson, fyrrverandi heilbrigðisráðherra og núverandi forseti Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, ætlar ekki að gefa kost á sér í formannssæti Framsóknarflokksins. Þess í stað hvetur hann Lilju Dögg Alfreðsdóttur varaformann til að bjóða sig fram til formennsku. 

Ingibjörg býður sig fram í formanninn

Ingibjörg Isaksen, þingflokksformaður Framsóknarflokksins, gefur kost á sér til formanns Framsóknarflokksins á komandi flokksþingi Framsóknar í febrúar. Ingibjörg greinir frá framboði sínu á samfélagsmiðlum nú í morgun. Hún segir stöðu flokksins kalla á breytingar og að sjálf sé hún tilbúin til að bretta upp ermar.

