Ingibjörg Isaksen, þingflokksformaður Framsóknarflokksins, gefur kost á sér til formanns Framsóknarflokksins á komandi flokksþingi Framsóknar í febrúar. Ingibjörg greinir frá framboði sínu á samfélagsmiðlum nú í morgun. Hún segir stöðu flokksins kalla á breytingar og að sjálf sé hún tilbúin til að bretta upp ermar.
„Ég býð mig fram til formennsku á komandi flokksþingi Framsóknar og sækist eftir umboði okkar öflugu grasrótar til að leiða flokkinn inn í nýja tíma. Við erum í stjórnmálum til að hafa áhrif. Flokkurinn okkar stendur á tímamótum og það gerir íslenskt samfélag líka,“ skrifar Ingibjörg meðal annars í færslunni.
Hún reifar jafnframt feril sinn í stjórnmálum og nefnir meðal annars áskoranir sem við blasi á sviði efnahagsmála, í alþjóðakerfinu og ekki síður hvað lýtur að málefnum barna svo fátt eitt sé nefnt.
„Framundan eru sveitarstjórnarkosningar um allt land þar sem tækifærin eru okkar. Framsókn er sterk á sveitarstjórnarstiginu en betur má ef duga skal. Þar skiptir öflug grasrót flokksins okkar sköpum. Sjaldan eða aldrei, hefur mér fundist rödd Framsóknar skipta meira máli og erindi okkar jafnt brýnt.
Kæru félagar. Staða flokksins kallar á breytingar og verkefnin framundan eru ærin. Nú tekur við vinnan við að ávinna okkur traust landsmanna, tala skýrt og sækja fram. Ég lofa ykkur því að njóti ég stuðnings ykkar til formanns mun ég leggja mig alla fram um að vinna í þágu ykkar fólksins, jafnt í höfuðborginni sem og á landsbyggðinni. Ég treysti mér í verkin og er reiðubúin að bretta upp ermar,“ skrifar Ingibjörg ennfremur undir lok færslunnar sem má sjá í heild sinni hér að neðan.
Fyrir liggur að Sigurður Ingi Jóhannsson, núverandi formaður flokksins, ætlar ekki að gefa kost á sér til áframhaldandi formennsku. Skorað hefur verið einnig á Willum Þór Þórsson og Lilju Alfreðsdóttur til að gefa kost á sér til formennsku, en Einar Þorsteinsson, fyrrverandi borgarstjóri sem einnig hefur verið nefndur í því samhengi, hyggst ekki bjóða sig fram til formanns.
Fréttin verður uppfærð.